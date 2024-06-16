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火腿女孩來台難忘「梅干扣肉」　嬌喊想吃「芒果冰」

▲日本火腿鬥士啦啦隊「火腿女孩Fighters Girl」、開球嘉賓滝谷美夢。（圖／記者簡名杉攝）

▲日本火腿鬥士啦啦隊「火腿女孩Fighters Girl」，左至右分別為，新井田愛理、塩澤美咲、隊長西崎光、竹市琴美。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將本週末跟日本職棒太平洋聯盟合作，舉行「わくわく日本祭」主題日，並邀請日本火腿鬥士隊啦啦隊「火腿女孩Fighters Girl」四位成員西崎光、塩澤美咲、竹市琴美、新井田愛理來台重現招牌「狐狸舞」，四位女孩談到來台灣印象深刻的美食，不約而同說出「梅干扣肉」，並表示有機會的話想嚐嚐台灣的「芒果冰」。

隊長西崎光透露，這是她人生第一次來台灣，但她表示，來到台灣之前就知道台灣對棒球非常熱情，也有感受到台灣球迷們的熱情應援，覺得非常特別。

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▲日本火腿鬥士啦啦隊「火腿女孩Fighters Girl」。（圖／富邦悍將提供）

▲日本火腿鬥士啦啦隊「火腿女孩Fighters Girl」重現招牌「狐狸舞」。（圖／富邦悍將提供）

昨天的比賽她們就登上應援台跟Fubon Angels一同應援，四位女孩指出，台灣的應援雖然跟日本的應援相似，但是日本的選手只有專用的「應援曲」，並沒有特別的「應援舞」，而台灣的選手除了有專屬應援舞之外，全場的球迷都還會跟著啦啦隊一起跳，感覺非常棒。

▲日本火腿鬥士啦啦隊「火腿女孩Fighters Girl」。（圖／富邦悍將提供）

▲日本火腿鬥士啦啦隊「火腿女孩Fighters Girl」重現招牌「狐狸舞」。（圖／富邦悍將提供）

談到喜歡的台灣美食，答案卻出乎人意料，四位女孩不約而同說出「梅干扣肉」，而目前還沒有機會品嚐到的美食，她們則嬌喊，「想吃芒果冰！」

身為日本火隊鬥士隊的啦啦隊，四位女孩分別透露自己喜歡的職棒選手，竹市琴美指出自己欣賞自家球隊的外野手今川優馬，隊長西崎光則說支持內野手清宮幸太郎，塩澤美咲表示自己喜歡火腿外籍洋投馬丁尼茲(Ariel Martinez)，最後新井田愛理笑說，最喜歡總教練「BIG BOSS」新庄剛志。

關鍵字： 火腿女孩富邦悍將中職日職

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