陳俊秀一秘訣指導岳東華突破古林　笑談岳政華香蕉拿錯事件

▲岳東華。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟岳東華15日對戰統一獅繳出雙安，貢獻勝利打點，打擊率總是面臨2成保衛戰，他坦言，還是很想把打擊率拉起來。

岳東華前兩打席都遭到古林睿煬壓制，包含1次三振，他表示，「他的球很快很厲害，尾勁特別好。教練集合時有提到攻擊策略，專注在一顆球，要很篤定才行。」他也透露，該打席之前，陳俊秀從旁觀察並給予建議，「因為古林的球很快，可以想著往右半邊標竿打，有很好的效果。」

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岳東華今年發揮長打，全壘打達到5轟，差一轟就追平個人單季最多，他表示，「都是用正常方式去打，沒有特別要長打，畢竟排在第二棒需要作戰，想辦法上壘讓後面的打回來。」自認不是全壘打類型的打者，他笑言，「不是每個人都是（林）安可、魔鷹。」

今年打擊率較不穩定，在2成左右起伏不定，前一戰敲雙安打擊率回升至.203，岳東華表示，「有注意到，還是有想要把打擊率拉起來，問過很多學長，像是（周）思齊、（陳）俊秀、（王）威晨都有問過，要從選球開始做起。」

日前弟弟岳政華的老婆在社群發布有趣的文章，她請岳政華把香蕉拿給「哥哥」，意思是拿給大兒子，不過岳政華卻誤會意思而把香蕉放在岳東華的桌子上，岳東華笑說，「問老婆才知道是他拿錯了，香蕉擺在桌上，後來也不知道去哪了。」