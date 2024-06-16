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新北市華南盃青少棒奪冠　U15中華隊培訓隊名單出爐

▲▼華南盃青少棒賽新北市奪冠。（圖／中華棒協提供）

▲華南盃青少棒賽新北市奪冠。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

「113年華南金控盃全國青少棒錦標賽」自6月8日開打以來，歷經9天的激烈對戰，冠軍隊伍終於在今日(6月16日)於新北市三重棒球場誕生，本屆賽事終場由新北市代表隊以3：1力克臺中市代表隊奪冠，MVP由新北市代表隊劉承佐選手獲得。冠軍隊伍將與賽事優異選手們共同組成中華代表隊，於今年8月與世界各國的青少棒選手們一同角逐「2024年第6屆WBSC U15世界盃青少棒錦標賽」冠軍獎盃。

華南金控總經理李耀卿親自到場為冠軍戰的選手們加油，並與去年華南金控盃青少棒MVP巫宏威一起擔任本屆冠軍賽的開球嘉賓。李耀卿表示，華南金控自民國101年起冠名贊助全國青少棒錦標賽，13年來，有超過4,500位青少棒選手參加比賽，讓國內三級棒球的人才發展能源源不斷。今年，華南金控盃全國青少棒錦標賽所遴選出的中華隊，將代表我國參加8月份在哥倫比亞舉行的世界盃青少棒錦標賽，期待為台灣棒球帶回一座國際賽事冠軍獎盃！

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華南金控推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫已邁入18年，除了冠名舉辦全國少棒及青少棒錦標賽外，為了持續推展棒球運動風氣，今年4月支持首屆TLLB CUP台灣社區棒球錦標賽，並將在7月贊助第三屆全國社區學生棒球大賽，也會前進偏鄉舉辦圓夢棒球營並贈送球具，讓台灣更多孩子能夠有機會接觸棒球、體驗棒球、享受棒球，讓棒球成為孩子們喜歡的運動，培養出更多的棒球人才。

中華棒協表示，華南金控長期透過實際行動，展現對台灣基層棒球的堅定支持與承諾，「一球圓一夢」計畫不僅培養出了新一代的優秀球員，還強化了我國棒球方面的整體實力，華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽已是台灣熱愛棒球小朋友實現成為中華隊的夢想起點！

獎勵名單如下：

團體獎：
冠軍：新北市
亞軍：臺中市
季軍：桃園市
殿軍：臺東縣
第5名：臺北市
第6名：宜蘭縣
第7名：高雄市
第8名：嘉義縣
個人獎：
打擊獎：余利亞(臺東縣)
打點獎：石正侑(新北市)
全壘打獎：陳禹叡(新北市)
投手獎：楊至皓(新北市)
最有價值球員獎：劉承佐(新北市)
教練獎：邱耀宇(新北市)

▲▼U15培訓隊名單。（圖／中華棒協提供）

▲U15培訓隊名單。（圖／中華棒協提供）
 

關鍵字： 棒球青少棒華南盃冠軍新北市

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