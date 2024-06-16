防禦率國聯第3！　今永昇太7局6K失1分奪本季第7勝

Shōta Imanaga against the Cardinals:



7 IP | 4 H | 1 ER | 0 BB | 6 K | 103 P



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實習記者李立祥／綜合報導

芝加哥小熊今天（16日）派出日籍左投今永昇太先發，面對聖路易紅雀主投7局6K僅失1分，終場小熊以5比1獲勝，今永拿下本季第7勝，防禦率也將至1.89，位於國聯防禦率排行榜第3名。

今永前3局只被紅雀打者敲出1支安打無失分，但4局上面對伯利森（Alec Burleson）先被敲出二壘安打，下一棒的葛斯密特（Paul Goldschmidt）製造野手選擇，讓伯利森推進至三壘，之後亞瑞納多（Nolan Arenado）利用高飛犧牲打攻下1分。

不過小熊在下個半局馬上還以2分，今永也愈投愈穩，只用73球就完成6局，總教練康索（Craig Counsell）也決定讓他在第7局繼續上場，雖然他先投出觸身球保送，也被敲出一壘安打，但最終還是成功守住，「每個先發投手在那個階段都會有一些疲勞，這是肯定的。」總教練康塞爾表示，「但今永已經證明他能夠繼續投出好球，這也讓我們能夠繼續比賽。」

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7局下小熊哈普（Ian Happ）敲出3分砲，而今永在賽後採訪時說道，「老實說，我當時非常餓，所以在想比賽後應該吃什麼營養食品。」

今永本場主投7局送出6次三振和1次觸身球，僅被打出4支安打失1分，順利拿下本季第7勝。小熊在他先發的比賽為11勝2敗，小熊二壘手霍納（Nico Hoerner）表示，「很難想像如果我們沒有他會怎麼樣，當他先發的日子來臨時，你會感到興奮，因為你知道他將會在球場上投球。我認為球迷們也有這種感覺，他們看到今永走上投手丘，場內會有一陣騷動和歡呼聲。」

與此同時，今永的置物櫃名牌也改成「麥克・今永二世（Mike Imanaga II）」，這是他去買咖啡時所使用的名字，不過為什麼是二世呢？對此他表示，「聽起來很酷。」

▲今永昇太先發，面對聖路易紅雀主投7局6K僅失1分，拿下本季第7勝。（圖／達志影像／美聯社）