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兄弟大巨蛋破3萬人破新高　警消海巡進場同樂、駐台使節齊聚

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂 各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉。（圖／中信育樂提供）

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂。（圖／中信育樂提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟今天（15日）在台北大巨蛋主場舉辦「阪神甲子園球場日」主題活動，現場有32988人進場，打破中華職棒紀錄，中信兄弟特別邀請警察帶家人一起同樂。

中國信託育樂股份有限公司（簡稱中信育樂）董事長陳國恩表示，今年4月3日中信兄弟在中職35年的第一場比賽、也是登上大巨蛋的第一戰，發生0403花蓮大地震，當天警消人員立刻馳援災區，協助救災、交管工作，正式比賽前，主客隊球員及全場球迷也一起為災區祈福、祈求平安。

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他表示，兩個月後，中信兄弟再度回到台北大巨蛋主場，又正好碰上警察節，因此特別邀請警察、消防、海巡及治安維護人員帶著家人進到台北大巨蛋看球賽，藉此對人民保母表達誠摯感謝。

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂 各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉。（圖／中信育樂提供）

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂。（圖／中信育樂提供）

資深球迷同時也是前海巡弟兄的王文奇先生表示：「很開心在球場看到辛苦的海巡同仁們，覺得倍感溫馨親切。非常感謝球團安排這樣非常有意義活動，讓弟兄同仁們可以享受球賽的樂趣，並讓球迷更了解海巡工作的重要性。」

為推動體育外交，發揚臺灣棒球精神，陳國恩更特別邀請各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉，包括：行政院季連成政務委員、外交部田中光政務次長、新加坡駐台北商務辦事處葉偉傑代表、澳洲辦事處司徒安副代表、印度台北協會楊丹杰副會長、駐台北韓國代表部李成福副代表等貴賓皆親臨球場，成為中信兄弟另類加油團。

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂 各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉。（圖／中信育樂提供）

▲各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉。（圖／中信育樂提供）

外交部田次長表示：「今天是我第一次來大巨蛋看棒球比賽，在這裡充分感受到球迷的熱情以及駐臺使節代表的熱情，藉由運動來推廣結交外國友人非常得好，未來也希望有外國隊伍來台灣，在台北大巨蛋比賽。」

新加坡葉偉傑代表透露，這是他駐臺多年來首度在臺灣欣賞棒球賽事，感覺十分有趣與新奇：「我以前有玩壘球，但跟棒球都不一樣，這也是第一次來大巨蛋看中信兄弟的棒球比賽，很多的第一次感到非常的開心。」

韓國李成福副代表對大巨蛋球場讚譽有加，也對臺灣球迷的熱情印象深刻：「這是我第二次來大巨蛋看比賽，但是第一次看中信兄弟的比賽，能夠看到中信兄弟在這麼專業的場地比賽，真的很棒。」

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂 各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉。（圖／中信育樂提供）

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂 各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉。（圖／中信育樂提供）

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂 各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉。（圖／中信育樂提供）

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂 各國駐臺使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉。（圖／中信育樂提供）

▲中信兄弟邀警消海巡及家人一起到台北大巨蛋同樂。（圖／中信育樂提供）

關鍵字： 中職棒球

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