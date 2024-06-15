奇德嗆「圍攻」唐西奇防守無理取鬧　提一數據要媒體寬容點

“If you've watched the Mavs, Luka [Doncic] has improved his defense... Sometimes when you are a free agent in the media business, you got to say something crazy to get a new contract or for likes, or clicks."



Jason Kidd defends Luka after he got heavy media criticism about his… pic.twitter.com/BrdjVnJGQX — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 14, 2024

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)在總冠軍賽前3戰的防守表現受到媒體嚴厲批評，主帥奇德(Jason Kidd)G4賽前跳出來替愛徒說話，他表示若有看比賽就會發現，唐西奇在防守端有所提升，「但有些人要求他成為1對1頂尖防守者，他從未入選年度最佳防守陣容，但他已經5度進入年度第1隊。」

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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在獨行俠G3落敗後，唐西奇疲軟的防守與失控的情緒引來批評聲浪，美國媒體引用《Second Spectrum》的統計數據，指出綠衫軍球員面對「金童」的防守時，有67.7%能成功突破，創下近10年季後賽系列賽，一位球員至少防守10次突破時最糟糕的表現。

達拉斯主帥奇德G4賽前花了好一段時間替愛徒辯護，他強調比賽不是為了追求完美，重點是贏球，「如果你看過獨行俠的比賽，你會發現唐西奇在防守端有所進步。但有些人要求他成為一名1對1頂尖防守者。嗯，他從未進入年度最佳防守陣容，但他已經5度入選年度第1隊。」

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

「這意味著他是世界前5的球員之一，他以正確的方式打球，可以找到空位的隊友。」奇德暗示，唐西奇因為是NBA最佳球員之一，引來很多「人身攻擊」，「當你在最大的舞台上時，總有人會找到漏洞，但這只會讓偉大的球員變得更好。」

▲唐西奇（右）防守表現與情緒控管受到批評。（圖／達志影像／美聯社）

奇德直言，有些媒體為搏眼球、賺點閱率，必須說一些「瘋狂」的話，一些對唐西奇的批評是不公平的甚至「無理取鬧」。他反問在場的眾多記者，「這房間裡沒有人是完美的，對吧？所以，寬容一點，讓他打球。因為我們都在這裡看他打球，讓我們就好好享受吧。他只有25歲，他會變得更好。」

唐西奇很快在G4回應了批評，他僅打3節就猛轟29分、5助攻、5籃板和3抄截，正負值+30是全場最佳，他也控制住脾氣，不再找裁判抱怨，「就是去幫助我的球隊。我們非常專注，尤其是在防守端，我們以快節奏打球。我在場上就是要以任何方式去幫助隊友，我們必須這樣打球。」

"He [Jason Kidd] always has the players backs, he always supports us."



Luka Doncic praises Kidd after the Mavericks coach defended him against critics



(via @JoeyMistretta_) pic.twitter.com/cnvrX8GJfg — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 15, 2024

談到主帥奇德賽前的力挺，唐西奇表示，「他(奇德)總是支持球員，總是站在我們這一邊。」

▲獨行俠唐西奇、加福德。（圖／達志影像／美聯社）

厄文(Kyrie Irving)則大讚唐西奇G4做出很棒的回應，「這是他第一次嘗試站在這個舞台，他並沒有完全發揮出自己的能力，他這一戰的回應非常出色。我預料到這一點，我相信很多看過唐西奇比賽的人也有這樣的預期。」