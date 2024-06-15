肋骨骨裂可能缺陣至少4週　林辰勳強調2人都是無心之過

▲林辰勳、李宗賢本壘前相撞。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

味全龍與富邦悍將14日的比賽，首局出現本壘攻防衝撞，悍將的三壘跑者李宗賢想趁著高飛犧牲打衝回本壘，但龍隊捕手林辰勳先在跑壘路徑上接到回傳球，兩人因此發生碰撞，林辰勳當下痛到在地上滾，送醫後雖然無大礙，但總教練葉君璋指出他肋骨骨裂，可能休戰至少四週，而就醫後重返球場的林辰勳，透露賽後有去向李宗賢致意，並強調兩人都不是故意的。

碰撞當下林辰勳倒在地上久久不起，他賽後還原現場，表示碰撞當時自己有點不能呼吸，左邊肋骨非常刺痛，自己不知道怎麼辦，只能一直在地上打滾，幸好沒傷到頭部

[廣告]請繼續往下閱讀...

林辰勳就醫後重新返回新莊棒球場，他指出賽後有去向李宗賢致意，表達自己不是故意的，林辰勳說，「他知道我想接球，有看到我去接那顆球，也有想說要停下來，因為他也想得分、我也想去接球，所以兩個人在比較專注的情況下發生碰撞。」

他還透露，他在跟李宗賢說明自己的傷勢之前，李宗賢就已經透過球團人員打聽到他的傷勢，強調，「兩人都不是故意的！」

葉總賽後表示，他可能因為這個肋骨骨裂的傷勢缺戰四週，林辰勳指出骨裂的情形在左邊的第六根肋骨，但是並不嚴重，他說自己身體旋轉的時候並沒有什麼不舒服的感覺，反而是呼吸的時候比較痛，認為應該不用休息那麼久的時間。