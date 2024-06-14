「國民女友」羅嘉翎惡補開出好球！偷偷爆料又「長高了」

記者簡名杉／新北報導

▲「國民女友」羅嘉翎為富邦悍將開球。（圖／富邦悍將提供）

將登上巴黎奧運舞台的跆拳道好手「國民女友」羅嘉翎，今(14)日應贊助商富邦人壽之邀，再次站上富邦悍將主場新莊棒球場，迎接生涯第二次開球，羅嘉翎透露因為她最近有開始在打擊場「惡補」，所以滿意今天的開球表現，而原本就已經高人一等的她，還透露自己最近又「長高了」！

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對於第二次站上新莊棒球場開球，羅嘉翎除了表示開心外，也指出這次回來有「熟悉的感覺」，希望帶給悍將好運、拿下勝利，而今天選用「57」作為背號，而不是上次開球的「+0」，她指出前一次是因為疫情才選用「+0」，這次則是因為自己都在跆拳道「57公斤級」征戰，所以選擇改用這個號碼。

▲「國民女友」羅嘉翎身穿57號球衣為富邦悍將開球。（圖／記者簡名杉攝）

羅嘉翎透露，自己最近常常選擇打棒球舒壓，會去打擊場練習投球、打擊「惡補」，加上開球前教練們有特別教導她要擺什麼動作投得比較順暢，所以自評今天表現「還不錯」，她還指出自己比較喜歡打擊，因為球來的很快，等球的時候能讓她更專注。

跟開球捕手陳真因為拍攝新北市體育局的過年特別節目認識，羅嘉翎透露陳真講話很幽默，在開球前給她不少心理建設，讓她心情比較不會那麼緊張。

▲「國民女友」羅嘉翎為富邦悍將開球、開球捕手陳真。（圖／富邦悍將提供）

本來身高就已經「鶴立雞群」達到183公分的羅嘉翎，透露最近又長高了一點點，現在已經超過184公分，但她偷偷爆料自己會「謊報身高」，刻意把身高報矮一點，「因為183聽起來好像比較好接觸、友善一點。」笑說，女生長太高的困擾除了褲子很難買之外，還很容易撞到路上的招牌。

跟開球一樣，將站上生涯第二次的奧運舞台，先前曾遭遇腳傷的羅嘉翎指出，自己目前正以不要讓腳傷復發的程度正常訓練，對於這次奧運的目標，她希望能健康完賽，超越上次的成績。