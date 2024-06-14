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「舞棍」陳真笑應援舞太簡單　賣關子拿MVP有「壓箱寶」

▲陳真 。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將陳真 。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將外野手陳真昨(13)日對決味全龍後援投手林凱威，轟出一發追平兩分砲，雖然最後由敲出再見安打的戴培峰摘下單場MVP，但身為獲勝功臣的他，也被邀請上英雄台跳舞，舞步看似熟練的他，表示平常其實沒在練應援舞，笑說，「那太簡單了，看了就會！」他還透露自己其實有很多「壓箱寶」舞步沒秀，但他賣關子說，「到時候拿MVP就知道！」

前役終於敲出個人本季首轟，還是關鍵的追平彈，陳真坦言有鬆一口氣的感覺，他表示這陣子比較在意結果，今年賽季有很多打得扎實的球卻都找手套，但教練們有鼓勵他，把過程做好比較重要，他也指出，開轟前戴培峰能跟林凱威纏鬥，消耗他的體力，是他能敲全壘打的最大關鍵。

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今年賽季陳真從開季就獲得不少上場機會，目前23場出賽已經超過上賽季的19場，他坦言自己在季前就有自覺，「已經進來職業第四年，不是像一開始的年輕人，我覺得我還是必須要有突破，不然就沒辦法在這環境競爭。」指出休賽季除了找教練高國輝一起練習之外，也調整心態，給自己很多信心。

陳真季初時常上演「驚」守備受人詬病，從二軍歸隊後，守備表現似乎越來越穩定，陳真說，「讓自己比賽的時候更專注一點，守備就是先把最基本的事情做好，遇到問題就去解決問題就好。」

昨天雖沒能摘下MVP，但陳真並不覺得惋惜，他點出除了戴培峰之外，猛打賞的申皓瑋也表現很好，不過他賽後仍被邀上英雄台，熟練的舞步似乎不像第一次跳，陳真笑說，沒有特別去練，自己從小就很喜歡跳舞，覺得跳舞很簡單，應援舞看一下就會了，他還透露自己有很多「壓箱寶」沒有秀，賣關子表示，「如果有機會拿MVP，大家看就知道！」
 

關鍵字： 陳真富邦悍將中職

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