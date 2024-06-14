接棒未來奪全國女棒5連霸　黃巧芸完封6局獲最有價值球員

▲大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽接棒未來隊奪冠。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽今天(14日)進行決賽，接棒未來隊靠著主力投手黃巧芸完封6局，以及全隊火力發揮共擊出10支安打，終場以10比0提前在第5局擊敗元夢隊，完成5連霸，季軍由台灣體大獲得，桃園市拿下第4名。

今年全國女子棒球賽首度獲得大甲鎮瀾宮贊助與掛名賽事，自6月8日開始進行比賽，共有9支球隊參與，一路進行到今日進行最後的冠軍戰。近年女棒勁旅接棒未來，在本屆賽事中展現強大實力，以4連勝之姿一舉奪下冠軍，而且除了四強賽對台灣體大以5比1獲勝外，其餘3場皆扣倒對手。

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▲大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽，黃巧芸完封6局獲得最有價值球員。（圖／中華棒協提供）

黃巧芸在冠軍戰中擔任先發投手兼第4棒，投5局被敲出3支安打、各投出2次三振、四壞球，完全封鎖元夢打線，打擊則2打數敲1安，另外選得2次四壞保送，投打俱佳，賽後也獲得最有價值球員獎項。

賽事結束後，選訓小組也選出中華女子棒球培訓隊28人名單，將在20、21日進行藍白賽，選出20名正選名單並開始集訓，備戰7月28日在加拿大雷灣進行的第9屆世界盃女子棒球錦標賽決賽。

本屆賽事個人獎名單如下：

打擊獎 張甄芸(元夢)

打點獎 邱羿璇(接棒未來)

全壘打獎 從缺

投手獎 林佳欣(桃園市)

最有價值球員 黃巧芸(接棒未來)

教練獎 顏良吉(接棒未來)

▲大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽，元夢隊拿到亞軍。（圖／中華棒協提供）