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李佳豪扳倒周天成首闖500賽4強　曾驚奇連勝安賽龍、李梓嘉

▲▼台灣男單好手李佳豪。（圖／翻攝自Facebook／李佳豪Lee Chia Hao）

▲台灣男單好手李佳豪。（圖／翻攝自Facebook／李佳豪Lee Chia Hao）

記者游郁香／綜合報導

超級500系列澳洲公開賽男單8強今(14)日上演「台灣內戰」，世界第37的中租好手李佳豪以22比20、22比20首次在BWF巡迴賽擊敗一哥周天成，也是生涯首次挺進500等級賽事4強。值得一提的是，李佳豪去年就曾在香港賽上演驚奇，連退球王安賽龍與馬來西亞一哥李梓嘉，可惜最終止步8強。

現年25歲的李佳豪今日在澳洲賽8強與一哥周天成第2度在國際賽交手，雙方首次對決是今年的泰國大師賽，當時李佳豪連輸2局不敵小天，他今日總算扳回一城，首局陷入3比7的劣勢後，連趕了6分，以9比7反超，比賽變成拉鋸戰。

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小天雖先以20比19取得局點，但李佳豪展現「強心臟」，連拿3分反以22比20率先拿下1局。

▲▼台灣一哥周天成出戰湯姆斯盃羽球團體賽。（圖／VCG）

▲台灣一哥周天成。（圖／VCG）

越打越有信心的李佳豪，次局以11比7進入技術暫停，但小天很快回敬5比0攻勢，戰況變得膠著，這次換李佳豪以20比19取得賽末點，被小天化解，不過他穩住陣腳連下2分，終場就以22比20直落2取勝，搶下男單4強門票，準決賽將對上世界第8的大馬一哥李梓嘉；雙方過去5次對戰，李佳豪以3勝2敗略佔優勢。

李佳豪去年9月曾在超級500系列香港公開賽上演大驚奇，僅花33分鐘就以直落2橫掃丹麥球王安賽龍；16強賽先輸1局連贏2局逆轉擊敗李梓嘉，可惜8強賽不敵印尼名將克里斯提(Jonatan Christie)。

關鍵字： 羽球澳洲賽周天成李佳豪

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