克蕭模擬賽投3局45球很順利　有望明星賽期間回歸

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇3屆賽揚獎得主克蕭（Clayton Kershaw），今天進行了3局、45球的模擬賽，並投了平常較少用的變速球以及二縫線速球，道奇球團也表示，如果進度沒有被耽誤的話，那克蕭有望在明星賽期間回歸。

「我絕對不興奮，沒有人會對復健賽先發感到興奮。」克蕭在進行3局、45球的模擬比賽後說道，「但這是必須做的事。」

克蕭在去年季後進行左肩手術，而根據《洛杉磯時報》報導，道奇希望36歲的克蕭能在8月初，或是7月下旬回歸，但如果他的復健進展沒有被耽誤，可能會在明星賽期間就回歸。總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，「他遠遠超出了我們的預期，他的身體、心理，以及工作態度都很獨特。顯然，他做得很好，這遠遠超出我個人的預期。」

這次左肩手術對克蕭來說是生涯首次，因此很難確定他的進度是超前還是落後，克蕭表示，「我認為我處於我該在的位置，目前為止，一切都很順利，沒有遇到挫折。但再說一次，我從未接受動過這個手術，所以我也不知道狀況如何。」

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投手教練普萊爾（Mark Prior）提到，克蕭這次的速球大概在88-89英里（約141.6公里到143公里），球速對這個環節來說是正常的，而且控球能控到本壘版兩側，變化球也不錯。他認為，只要克蕭進入比賽狀況，那球速自然也會提升。

克蕭今天丟了擅長的四縫線、滑球和曲球，以及比較少用的二縫線和變速球，也讓人好奇他會不會將這2種球路帶到比賽，對此他表示，「下次我會丟4.1局，讓我們拭目以待。現在是一個嘗試不同東西的好時機，不過現在的感覺還不錯，但當正式比賽開始時，很多事情都會改變，所以我們要再看看。」

▲道奇左投克蕭（Clayton Kershaw）。（圖／達志影像／美聯社）