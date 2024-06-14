柯瑞4張照追憶「Logo爺」　他「威脅辭職」力保K湯造勇士王朝

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Forever grateful to know him and be in his presence. Helped the entire world of basketball in so many ways and his legacy will live on forever. Thank you. RIP pic.twitter.com/29G4Zwtnl7 — Stephen Curry (@StephenCurry30) June 13, 2024

記者游郁香／綜合報導

86歲的NBA傳奇「Logo爺」衛斯特(Jerry West)日前與世長辭，當初被他「扶正」為勇士一哥的柯瑞(Stephen Curry)，今(14)日貼出4張兩人昔日一起共事的舊照緬懷，「永遠感激能認識並與他相處，他以無數方式幫助整個籃球界，他的傑出貢獻將永遠流傳。」

衛斯特2011年加入勇士，擔任執行董事會成員長達6季，替灣區奠下王朝根基，他交易送走前任一哥艾利斯(Monta Ellis)，改以當時仍受「玻璃腳踝」所苦的柯瑞為核心，在選秀會選進之後的另外兩位核心湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)，並在2014年阻止勇士交易湯普森。

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▲「Logo爺」衛斯特2014年為阻止勇士交易湯普森，曾威脅要辭職。（圖／翻攝自X／SplashBrosMuse）

老湯普森(Mychal Thompson)曾向《Bay Area News Group》透露，勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)與時任總管的邁爾斯(Bob Myers)想把湯普森當成交易籌碼，用以網羅當時的狼王「愛神」洛夫(Kevin Love)，衛斯特堅決反對這麼做，他甚至「威脅」灣區高層，若他們執意送走K湯，他就辭職不幹了。

勇士最終沒有進行那筆交易，也才有了後來的「浪花兄弟」以及4冠王朝。事實上，衛斯特早在2014年就「預見」柯瑞、湯普森這對後場搭檔的威力，看好他們長期合作。他當年受訪時就大讚，柯瑞是他見過最獨特的球員之一，「他並不是那種高大強壯的傢伙，他是令人難以置信的競爭者，也是偉大的人。」

▲「Logo爺」衛斯特（右）10年前就預見柯瑞（左）與湯普森的威力。（圖／達志影像／美聯社）

「我們擁有聯盟最好的後場組合之一。」衛斯特當時就提到，湯普森的防守能力被低估，「他可以防守小前鋒，很多時候如果對方有一個出色的控衛，你會看到他防守對方的控衛，當然他也可以打2號位。」

衛斯特的「慧眼」造就了勇士王朝，他彷彿能看見未來一般，影響了無數球員與球隊的命運。2016年夏天，他又幫金州延攬了另一位巨星杜蘭特(Kevin Durant)，那支「宇宙勇」在2017、2018年完成2連霸。

在衛斯特逝世後2天，柯瑞貼出4張昔日與「Logo爺」共事時的舊照緬懷，「永遠感激能認識並與他相處，他以無數方式幫助整個籃球界，他的傑出貢獻將永遠流傳。謝謝你，安息吧。」