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柯瑞4張照追憶「Logo爺」　他「威脅辭職」力保K湯造勇士王朝

記者游郁香／綜合報導

86歲的NBA傳奇「Logo爺」衛斯特(Jerry West)日前與世長辭，當初被他「扶正」為勇士一哥的柯瑞(Stephen Curry)，今(14)日貼出4張兩人昔日一起共事的舊照緬懷，「永遠感激能認識並與他相處，他以無數方式幫助整個籃球界，他的傑出貢獻將永遠流傳。」

衛斯特2011年加入勇士，擔任執行董事會成員長達6季，替灣區奠下王朝根基，他交易送走前任一哥艾利斯(Monta Ellis)，改以當時仍受「玻璃腳踝」所苦的柯瑞為核心，在選秀會選進之後的另外兩位核心湯普森(Klay Thompson)、格林(Draymond Green)，並在2014年阻止勇士交易湯普森。

▲▼「Logo爺」衛斯特2014年為阻止勇士交易湯普森，曾威脅要辭職。（圖／翻攝自X／SplashBrosMuse）

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▲「Logo爺」衛斯特2014年為阻止勇士交易湯普森，曾威脅要辭職。（圖／翻攝自X／SplashBrosMuse）

老湯普森(Mychal Thompson)曾向《Bay Area News Group》透露，勇士老闆拉卡柏(Joe Lacob)與時任總管的邁爾斯(Bob Myers)想把湯普森當成交易籌碼，用以網羅當時的狼王「愛神」洛夫(Kevin Love)，衛斯特堅決反對這麼做，他甚至「威脅」灣區高層，若他們執意送走K湯，他就辭職不幹了。

勇士最終沒有進行那筆交易，也才有了後來的「浪花兄弟」以及4冠王朝。事實上，衛斯特早在2014年就「預見」柯瑞、湯普森這對後場搭檔的威力，看好他們長期合作。他當年受訪時就大讚，柯瑞是他見過最獨特的球員之一，「他並不是那種高大強壯的傢伙，他是令人難以置信的競爭者，也是偉大的人。」

▲▼湖人傳奇「Logo爺」衛斯特。（圖／達志影像／美聯社）

▲「Logo爺」衛斯特（右）10年前就預見柯瑞（左）與湯普森的威力。（圖／達志影像／美聯社）

「我們擁有聯盟最好的後場組合之一。」衛斯特當時就提到，湯普森的防守能力被低估，「他可以防守小前鋒，很多時候如果對方有一個出色的控衛，你會看到他防守對方的控衛，當然他也可以打2號位。」

衛斯特的「慧眼」造就了勇士王朝，他彷彿能看見未來一般，影響了無數球員與球隊的命運。2016年夏天，他又幫金州延攬了另一位巨星杜蘭特(Kevin Durant)，那支「宇宙勇」在2017、2018年完成2連霸。

在衛斯特逝世後2天，柯瑞貼出4張昔日與「Logo爺」共事時的舊照緬懷，「永遠感激能認識並與他相處，他以無數方式幫助整個籃球界，他的傑出貢獻將永遠流傳。謝謝你，安息吧。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森衛斯特Jerry West

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