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戴資穎「閉關訓練」寵粉無極限　22日辦「限量100名」簽名會

▲戴資穎選手生涯最後一舞，形象影片將正式曝光（圖／VICTOR提供）

▲戴資穎閉關備戰生涯最後一舞。（圖／VICTOR提供）

文／中央社

台灣羽球天后戴資穎正在閉關訓練備戰巴黎奧運，不過6月18日開打的BWF高雄羽球公開賽，粉絲們還是有機會見到戴資穎身影，她將在22日舉辦限量100名的簽名會。

戴資穎從13歲就展開國際賽生涯，而她也確定今年賽季結束後就要高掛球衣退休，今年最重要的賽事，就是7月26日開幕的巴黎奧運，戴資穎的贊助商也推出形象影片「每一拍都是見證」，致敬最後一舞。

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戴資穎因為膝傷問題從5月下旬就沒有參賽，目前正積極治療和訓練，希望能在生涯最後一場奧運賽事有好表現。

▲▼台灣一姐戴資穎直落2晉級亞錦賽16強。（圖／Badminton photo提供）

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

贊助商VICTOR推出的這支致敬影片，見證了戴資穎選手生涯每一階段的改變和表現，包括她締造的長達214週稱霸球后寶座的紀錄，影片最後戴資穎在場上自在揮舞，猶如化身舞者，享受羽球。

世界羽球總會（BWF）超級100等級的高雄羽球公開賽將於6月18日開打，雖然戴資穎沒有參賽，但仍心繫球迷，決定舉辦簽名會，只要粉絲在活動現場身穿VICTOR TEAM TAI服飾即可參與排隊，獲得簽名和合影機會，限量100名。

關鍵字： 羽球戴資穎

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