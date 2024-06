賈西亞9下再見安打　皇家斬斷洋基4連勝避免被橫掃

▲賈西亞(Maikel Garcia)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(14日)客場與皇家打4連戰的最後一場比賽,皇家在系列賽前3戰都不敵洋基,近2場更被大比分轟垮,今天9局下靠賈西亞(Maikel Garcia)再見安打後以4比3擊敗洋基,免於遭橫掃的命運也終結洋基4連勝。

皇家在4局下發動攻勢,靠著保送與安打攻佔1、2壘後,第3棒帕斯昆汀(Vinnie Pasquantino)敲出帶有2分打點的二壘安打,今天皇家先發馬許(Alec Marsh)表現大放異彩,先發7局僅被索托(Juan Soto)敲出1支安打,送出7次三振與2次保送沒有失分,7局結束皇家仍以2比0保持領先。

8局上比賽風雲變色,沉寂已久的洋基打線甦醒,重砲手瑞佐(Anthony Rizzo)先轟出1發陽春砲,1出局攻佔1、3壘時沃爾普(Anthony Volpe)擊出帶有1分打點的滾地球,2比2後所託再補上1支超前安打,洋基單局攻下3分,將比分反超至3比2。

He is the Juan who knocks. pic.twitter.com/v6uefY19uC