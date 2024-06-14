賈西亞9下再見安打　皇家斬斷洋基4連勝避免被橫掃

▲賈西亞（Maikel Garcia）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（14日）客場與皇家打4連戰的最後一場比賽，皇家在系列賽前3戰都不敵洋基，近2場更被大比分轟垮，今天9局下靠賈西亞（Maikel Garcia）再見安打後以4比3擊敗洋基，免於遭橫掃的命運也終結洋基4連勝。

皇家在4局下發動攻勢，靠著保送與安打攻佔1、2壘後，第3棒帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）敲出帶有2分打點的二壘安打，今天皇家先發馬許（Alec Marsh）表現大放異彩，先發7局僅被索托（Juan Soto）敲出1支安打，送出7次三振與2次保送沒有失分，7局結束皇家仍以2比0保持領先。

8局上比賽風雲變色，沉寂已久的洋基打線甦醒，重砲手瑞佐（Anthony Rizzo）先轟出1發陽春砲，1出局攻佔1、3壘時沃爾普（Anthony Volpe）擊出帶有1分打點的滾地球，2比2後所託再補上1支超前安打，洋基單局攻下3分，將比分反超至3比2。

He is the Juan who knocks. pic.twitter.com/v6uefY19uC — New York Yankees (@Yankees) June 13, 2024

皇家打線在9局下將士用命，1出局1、3壘有人時，賈西亞突破洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes），敲出再見二壘安打，皇家以1分險勝洋基。

「我為這些人感到無比自豪，」皇家主帥奎特拉羅（Matt Quatraro）賽後對子弟兵盛讚有加，「這是一個非常好的球隊，他們忙碌的方式，他們永不放棄的方式，每天和這些人在一起對我來說是鼓舞人心的」。