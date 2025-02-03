張志豪複數年約兄弟近期公佈調薪　洲際球場廁所趕不上開幕

▲兄弟領隊劉志威。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／屏東報導

中信兄弟2025年開訓，領隊劉志威特別點名12強功臣，同時也喊出邁向二連霸目標。雖然團隊薪資尚未公布，但老大哥張志豪確定簽下複數年約。

兄弟教練團異動部分，潘志芳擔任一軍打擊教練，二軍教練團則新增林丞軒、黃鈞聲等。劉志威表示：「團隊有優秀的學長晉升成為教練，傳承傳統文化。在此之前，我們也不斷吸取現代知識，休賽季期間送教練與球員進修，並邀請國外教練加入團隊。今年口號是『進化』，而進化過程需要一步一腳印，技術與後勤團隊都是大家一起累積而成的。」

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劉志威特別點名12強冠軍成員江坤宇、岳東華、曾頌恩、吳俊偉、黃恩賜等人：「你們的表現是榮耀，希望能帶著謙虛的心和追求進步的心，一起朝二連霸邁進。最重要的是，大家都能健康迎接新球季。」

關於洲際棒球場的多項整修，劉志威坦言：「與台中市政府的合作方案跟其他縣市不同，有其法規限制，所以不能進展太快。整修項目與預算都已確定，行政流程需要尊重市府和市議會。」針對開幕戰，劉志威說：「廁所部分在開幕戰時會來不及完工，但為了讓球季中可以持續施工，我們會先為球迷準備配套措施。」

在洋投部分，兄弟確定續約克迪（Kirk McCarty）、德保拉（Jose De Paula）以及拿下10勝的猛登（Daniel Mengden），近期也已談妥具有4年美國職棒大聯盟資歷的新洋投卡特拉諾（Humberto Castellanos），目前持續尋找第五號洋投。劉志威說：「目前確定有4位，我們會繼續洽談，但時間不會那麼快。」

兄弟預計下周將公布新球季的薪資調整，陣中老將張志豪的合約也已順利談妥，劉志威表示：「將是複數年約，詳細內容屆時會向大家說明。」