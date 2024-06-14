大聯盟最新打者實力榜公布！大谷翔平掉到第4　賈吉再度榜首

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟官網公布最新打者實力排行榜，這已經是本季第6次進行排名，紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）以「全票」之姿，再度獲得實力榜的榜首；而洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，近況雖回溫，但排名仍跌至第4。

洋基隊在這一次暫居排行榜前2名，賈吉在12日敲出本季第25轟，領先全聯盟，5月份繳出打擊三圍0.361／0.479／0.918，6月份至今繳出打擊三圍0.436／0.551／0.949，近況火熱的他，也再度拿下第1名寶座。

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而索托（Juan Soto）則從第4名衝上第2名，每次的排行榜他都在前4名，這也是他第3次拿下第2名；金鶯「狀元郎」亨德森（Gunnar Henderson）從第5名進步到第3名。

大谷翔平本季曾登上榜首，則從上一次的第2名下滑至第4名。文章中指出，大谷在過去幾週狀況略有下滑，從5月19日至6月10日期間的攻擊指數為0.588，不過在擊出本季第16轟後，他仍以151個壘打數領先國聯。隨著更多高峰和低谷到來，儘管大谷因手肘傷勢只能擔任打者，但仍有望競爭生涯第3座MVP。

打者實力排行榜第5名至第10名分別為皇家少主惠特(Bobby Witt Jr.)）、費城人重砲哈波（Bryce Harper）、守護者當家明星拉米瑞茲（José Ramírez）、道奇核彈頭貝茲（Mookie Betts）、勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）與太空人強打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

▲「法官」賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

