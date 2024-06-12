南韓隊長孫興慜一手勢讓中國球迷崩潰　「不准在我們主場發出噓聲」

▲孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2026年世界盃資格賽，南韓隊昨天（12日）晚上在首爾主場迎戰同組對手中國隊，南韓最終以1比0擊敗中國。比賽中有大量中國球迷進場觀看，過程中狂噓南韓隊長孫興慜，高喊「XX孫興慜」，並以韓國粗口與主場球迷對罵，而孫興慜也不甘示弱，在場邊比出3比0的手勢讓中國球迷閉嘴。

比賽第61分鐘，現效力於法甲豪門巴黎聖日耳曼的南韓球星李康仁成功破門，率領球隊終場以1分之差擊敗中國。然而在上半場第43分鐘，韓國隊長、英超熱刺王牌球星孫興慜沒有接到隊友長傳，球出界後，孫興慜遭中國球迷噓聲伺候，孫興慜隨即用雙手做出一個3比0的手勢回應，暗示南韓在首輪循環賽作客中國以3比0大勝，孫興慜在那場比賽中踢進罰球後，也曾向中國球迷做出閉嘴手勢。

雖然此戰孫興慜沒有進球，但他在比賽中屢次在左線進攻給中國隊造成威脅，也多次展現過人的盤球技巧，在比出3比0手勢回嗆中國球迷後，中國球迷瞬間崩潰，而主場南韓球迷則為其歡呼。

World class Son Heung Min pic.twitter.com/I8USVf627G — Mari | ???? (@mari_mavi5) June 11, 2024

孫興慜談到中國球迷時說道，「我們尊重中國球迷的熱情，不過我們是主場隊，我肯定我們的球迷也會營造出很強大的氣勢。我無法控制場外的事，我們只需要專注做好自己的事。」至於場中插曲，他也回應道，「我無法接受中國人在我們主場發出噓聲，這是對我們球迷的不尊重，作為1名韓國球員，必須有所回應。」

孫興慜也給予自己的球隊滿滿肯定，「我們能夠阻止中國隊創造任何危險的機會，世界上沒有完美的比賽，但我們保持耐心並抓住了獲勝的機會，雖然我們本可以更大的優勢獲勝，但總結來說，每個人都做得很好。」