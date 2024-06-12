歐國盃足球及巴黎奧運將登場　運彩推抽獎期待銷售破紀錄

▲歐國盃足球賽。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

2024年夏季，運動賽事熱度持續升溫，台灣運彩隨著歐國盃、美洲盃以及巴黎奧運的相繼登場，推出「瘋足球抽百萬」及「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」兩波抽獎活動，期待帶動運彩銷售，挑戰第三屆第一年銷售突破604億，再創歷史新高紀錄。

足球歐國盃6月15日開踢、美洲盃緊接著6月20日登場，首波「瘋足球抽百萬」活動將於6月14日至7月15日舉行。

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7月26日有萬眾矚目的巴黎奧運，第二波「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動則在7月16日至8月14日的賽事期間進行。在活動期間，只要單筆投注金額超過1千元，即有機會抽中大獎，預估獎金總額有機會超過5百萬。

本屆歐國盃在德國舉行，運彩提供52場賽事的單場及場中投注，賽前投注提供17種玩法，包括讓分(3種)、不讓分、上半場不讓分、大小(總分3種)、半/全場賽果、第1球等。冠軍及特別項目則提供「歐洲國家盃冠軍」、「歐洲國家盃A~F組第一球隊」(6種)及「歐洲國家盃冠軍來自哪一組」共8種玩法。

巴黎奧運將比照東京奧運開盤方式，全力提供關注度高的運動項目(籃球、足球)及台灣英雄參賽或奪金項目(例如桌球、羽球、舉重等)投注玩法，一起為選手加油。

台灣運彩在巴黎奧運全力開盤後，將繼續提供其他棒、籃、足、網、電競等例行職業賽事的單場及場中投注，並在11月迎來世界棒球12強賽事，全力開盤，期能突破第二屆最高銷售604億，讓年度銷售再創新高。

台灣運彩第一波「瘋足球抽百萬」活動即將展開，活動期間不限球種、不限投注通路，單筆/單張投注滿1千元，會「自動」獲得一次抽獎資格，若投注金額滿2000元，就會得2次抽獎資格，以此類推，最大獎項現金100萬一名。