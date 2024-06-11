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快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

▲邱丹。（圖／樂天桃猿提供）

▲邱丹。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／桃園報導

樂天桃猿外野手邱丹因10日凌晨在國道路段酒駕，自撞安全島也被依照公共危險罪送辦，樂天桃猿球團11日發布公告予以開除，邱丹在個人IG發布聲明並表示，「真的讓大家失望了，對不起。」

邱丹道歉聲明如下：

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對於我個人昨日（6/10）清晨四點左右，酒後行經國道1號北上台南麻豆路段，失控撞擊路肩護欄一事，在此誠摯地向社會大衆致歉。

我明知酒後駕車是錯誤的行為，卻還開車上路，不僅有可能危及到無辜的用路人，更讓聯盟、樂天球團及所有努力的球員、從業人員，因我個人的愚蠢錯誤行為，連帶受到負面新聞的影響，也浪費社會資源。

在本該為後輩樹立典範、帶給社會正向力量的職業運動員角色中，我卻做出最糟糕的示範。對於酒後駕車這樣不可原諒的行為，我只有再次地誠摯致歉、再致歉。

酒後駕車對於社會所造成的傷害與風險極大，因此聯盟與球團對我的所有處置，我也全部接受，並且希望因此能讓所有人引以為戒，我未來也會盡力彌補這個錯誤。

感謝過去球團的栽培、球迷的支持，以及最關心我的家人，在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。

最後，期盼大衆能將焦點放回到精彩賽事上。

所屬經紀公司米馬力運動經紀有限公司聲明如下：

酒駕零容忍，一直是全民社會的共識，而身為具有公眾影響力的職業運動員，更應時刻提醒自己，絕不容許因自身的錯誤行為，將公眾暴露於風險之中。

本公司在此，向所有支持中華職棒的球迷，以及聯盟、樂天球團，對於邱丹選手一事，浪費社會資源，誠心致歉。

未來我們也會持續叮嚀所屬選手，遵守「酒後不開車、開車不喝酒」原則，勿存僥倖心態，共同維護職棒環境之正面風氣。

米馬力運動經紀有限公司
經紀人　張育綸　敬上

關鍵字： 酒駕樂天桃猿職棒開除道歉

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