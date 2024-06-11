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「大谷學弟」赴美開闢棒球新道路！佐佐木麟太郎將迎選秀聯盟初登場

▲佐佐木麟太郎將迎赴美首秀。（圖／翻攝自大聯盟官網）

▲佐佐木麟太郎將迎赴美首秀。（圖／翻攝自大聯盟官網）

記者簡名杉／綜合報導

大聯盟球星大谷翔平母校花卷東高校學弟「「怪物高校生」佐佐木麟太郎，高中以總和140支全壘打，刷新日本高校生全壘打紀錄，日前宣布到美國就讀史丹佛大學，開啟日本高校生棒球新道路，雖然得等到秋天入學才能在美國大學賽場上出賽，然而他會先在美國時間11日於大聯盟選秀聯盟登場，進行赴美首秀。

佐佐木麟太郎在日本高校時期被評價除了有強大的打擊力量之外，還有精準的選球眼，高中三年共轟出140支全壘打，刷新了日本火腿鬥士強打清宮幸太郎於2017年締造的111轟，成為日本最會敲全壘打的高中生，但有望以第一指名中選的他，並未選擇投入日本職棒選秀，而是選擇赴美加入史丹佛大學，這決定引起全日本熱議。

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▲日本「怪物高校生」佐佐木麟太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本「怪物高校生」佐佐木麟太郎。（圖／達志影像／美聯社）

他將在秋天正式入學成為大一新生，不過佐佐木麟太郎今年春天就已經赴美，進入史丹佛大學訓練，他的未來隊友、史丹佛大學內野手那提(Jimmy Nati)直言，「我們到現在都還沒無法相信他選擇到這邊來，我們全都是他的大粉絲！」

在NCAA賽場亮相前，佐佐木麟太郎將於美國時間11日先在大聯盟選秀聯盟登場，這是專門給大學生參加的夏季棒球聯盟，他將代表特倫頓雷霆(Trenton Thunder)以先發一壘手出賽，交手弗雷德里克鑰匙(Frederick Keys)。

此舉讓更多長期觀察佐佐木麟太郎的球探們有機會近距離觀察，佐佐木麟太郎將於2026年、大學二年級的時候獲得大聯盟選秀資格，曾有球探指出，他的原始力量可能比大谷翔平跟松井秀喜兩位日本強打還要強。

也有很多球探期待觀察他應對美國投手變化球的能力，雖然他只能擔任一壘手或指定打擊會是劣勢，但若他能順利適應美國的棒球節奏，那防守位置將不會是大問題。

選秀聯盟執行董事坎貝爾(Sean Campbell)表示，「對這些孩子來說，適應大學棒球往往是對他們最大的挑戰，大一新生必須在踏上校園的時候就準備好參加比賽，我們能給他這個環境，繼續訓練，面對更高等級的投手，也能讓他適應用木棒打擊，我認為對於佐佐木麟太郎的發展有正面的影響。」

關鍵字： 大谷佐佐木麟太郎史丹佛

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