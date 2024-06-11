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唐西奇大三元媲美張伯倫仍2連敗　魔術強森曝獨行俠最大問題

▲▼獨行俠金童唐西奇孤掌難鳴。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠金童唐西奇孤掌難鳴。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)今年季後賽已7度締造大三元，包括總冠軍賽G2繳出32分、11籃板和11助攻，與張伯倫(Wilt Chamberlain)並列史上第2多，但達拉斯仍陷入0勝2敗的窘境；對此洛城傳奇魔術強森(Magic Johnson)點出問題，達拉斯全隊太常站著看唐西奇或厄文(Kyrie Irving)單打。

唐西奇今年季後賽陸續出現3種傷勢，首輪G3扭傷右膝，次輪對雷霆多了左腳踝痠痛的問題，總冠軍賽G2賽前則傳出胸腔挫傷，他在比賽正式開打前被拍到上身和右膝都被「層層包裹」，美國媒體形容他被包成「木乃伊」，不過他G2仍飆出32分、11籃板和11助攻的大三元數據。

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根據統計，這是唐西奇今年季後賽第7次完成大三元，與1967年的張伯倫並列單一季後賽大三元榜第2；史上第1是金塊MVP約基奇(Nikola Jokic)，他在2023年季後賽締造10次大三元的歷史紀錄。

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇。（圖／CFP）

連續2場比賽，唐西奇都轟破30分、10籃板，無奈得不到隊友的支援，終究孤掌難鳴。NBA記者史密斯(Keith Smith)列出唐西奇G2逐節表現，第1節7投5中得13分；第2節6投4中得10分；第3節2投2中得6分；第4節6投1中得3分。

唐西奇的得分逐節下滑，史密斯表示，「有時實際觀察和統計數據非常吻合，看起來唐西奇在比賽最後已經沒力了。」

▲▼獨行俠厄文、塞爾提克懷特。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

傳奇球星魔術強森點出獨行俠前2戰最大的問題，「他們太常站著看唐西奇或厄文進行1對1單打。如果他們想要贏，就需要更多球的流動，並且加快節奏以獲得更多輕鬆得分的機會。」

魔術強森表示，塞爾提克持續在場上證明，他們的整體實力遠超獨行俠，就算沒有雙星坦圖(Jason Tatum)和布朗(Jaylen Brown)也能贏下G2，「他們宰制了禁區和外線，哈樂戴(Jrue Holiday)在禁區9投9中得到26分，還有其他4名球員得分上雙。」

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇厄文塞爾提克魔術強森

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