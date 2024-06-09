李愷諺成奪勝英雄　林書豪：我一直都知道他的能力

▲新北國王林書豪。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

新北國王今(9)日挺過末節僅拿5分的大亂流，以89比82險勝桃園璞園領航猿，在客場摘下總冠軍賽首勝，國王以李愷諺攻下總冠軍賽生涯新高18分的表現，為奪勝大功臣，賽後國王主力球星林書豪也大讚李愷諺的表現，直言，「我一直都知道他的能力！」

對於全隊此役末節只拿5分的淒慘表現，林書豪指出前6分鐘他還可以接受，因為球隊只是沒有把握住空擋出手，而末節後6分鐘，他攬下責任，認為是自己沒有做好身為後衛的責任，沒有讓隊友清楚知道在場上該怎麼去打，必須再回去看影片好好檢討。

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談到隊友李愷諺的表現，林書豪依舊對他讚不絕口，他笑說，「我覺得我每一個發佈會都說一樣的。」表示他從去年跟李愷諺還是對手的時候，就非常清楚他的能力，今天李愷諺能在這樣的大場面發揮，對他來說並不覺得驚訝，並強調，「他(李愷諺)今天一定是全場兩邊MVP，進攻、防守，他今天帶來的幫助，他一整年帶來的幫助，對我們球隊來說Irreplaceable(無可取代)。」

而自己在季後賽首輪三分球僅24.4%、今天又6次出手全落空，低迷的三分球命中率，林書豪自己也有察覺，他坦言跟季後賽的防守強度加強難免有關，但自己也有很多機會沒有把握住，自己會繼續投，把球投進只是時間早晚。