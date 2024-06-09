艾瓦瑞茲開轟＋布朗六局好投　太空人輕取天使奪2連勝

▲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人今天（9日）在客場挑戰洛杉磯天使，太空人靠著先發右投布朗（Hunter Brown）繳出六局無失分好投外加艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）轟出兩分砲的加持下，在客場以6比1擊敗天使，收下二連勝的同時也是球隊近五戰的第四勝。

三局上半，太空人率先發動攻勢，二壘手奧圖維（Jose Altuve）敲安得分後梅耶斯（Jake Meyers）再補上適時一擊，兩人幫助球隊取得2比0領先，緊接著時間來到五局上半，艾瓦瑞茲咬中一顆86英里偏低的伸卡球，一棒將球扛向右外野大牆，本季第13轟出爐，太空人擴大領先至4比0。

沉寂已久的天使打線在七局下半予以回應，開路先鋒沙努爾（Nolan Schanuel）打出一發陽春砲，可惜為時已晚，八上太空人再攻下兩分後，終場就以6比1擊敗天使，奪下二連勝。

「這樣的揮棒、這樣的狀態給了我很好的能量，它告訴我我的揮棒處於正確的位置，」艾瓦瑞茲賽後說道。太空人主帥艾斯帕達（Joe Espada）也對子弟兵盛讚有加，「幾週前他擊出的很多球都堅硬地落在地面上，現在他正在找到自己的進攻區域並不斷嘗試進攻中，當他這樣做的時候，他就是一個可怕的打者」。