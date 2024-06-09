厄文斷開籃網重返總決賽　隊友酸字母哥靠「埋地雷」傷他奪冠

▲獨行俠厄文（右）、大莫里斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

8屆全明星後衛厄文(Kyrie Irving)效力籃網期間風波不斷，在布魯克林只願開出短約之下，他請求交易後轉投達拉斯。他本季與唐西奇(Luka Doncic)組成火力最驚人的後場組合，一舉打進總冠軍賽。當初與他一起被送到獨行俠的大莫里斯(Markieff Morris)直言，若不是字母哥2021年季後賽「埋地雷」害厄文受傷，籃網早奪冠了。

厄文2019年夏天攜手2屆FMVP杜蘭特(Kevin Durant)轉戰籃網，兩人當隊友期間卻只贏過2個季後賽系列賽。那3.5個賽季中，厄文因無故缺陣、堅持拒打疫苗，惹出反猶太風波，形象跌落谷底，從人人爭搶的冠軍後衛淪為「麻煩人物」。

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儘管厄文在2023年交易截止前帶領籃網20戰豪取18勝，布魯克林高層仍不願開出頂薪長約留人，他因此提出交易申請，在季中改披獨行俠戰袍。雙方以3年1.21億美元續約後，他本季與「金童」唐西奇組成聯盟進攻火力最兇猛的後場組合，率隊一路挺進總冠軍賽。

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

厄文曾暗指自己在籃網不受尊重，當初與他一起被交易到獨行俠的大莫里斯接受《紐約郵報》訪問時進一步透露，當時有「商業因素」介入，厄文與籃網沒能談妥續約，「他們(籃網)不想付錢給他，那他到底要為什麼而戰？他已經做了他們要他做的一切。所以就去別隊吧，現在我們正在打總冠軍賽。」

大莫里斯還提到，如果不是「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)在2021年季後賽次輪G4「埋地雷」害厄文受傷，籃網本來可以贏得總冠軍，「他們(公鹿)本來會被橫掃，他們知道這一點。你可以問他們隊上的任何人。」大莫里斯補充說，前公鹿控衛提格(Jeff Teague)在播客節目中說過同樣的話。

《紐約郵報》指出，籃網當初送走厄文的那筆交易，如今看來非常糟糕，他們以厄文、大莫里斯換回汀威迪(Spencer Dinwiddie)、芬尼-史密斯(Dorian Finney-Smith)以及2029年首輪籤及兩枚次輪選秀權。

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

汀威迪已經2度離開布魯克林，芬尼-史密斯只是一名角色球員，本季場均8.5分、命中率42%。籃網本季僅名列東區第11，還在4年內換了4名主帥。

大莫里斯表示，現在的厄文在一個能讓他盡情發揮才能的地方，獨行俠全隊的目標一致，「這是他生涯第13季了，我也是第13季。你希望待在一個人們會愛你，而不僅僅是商業考量的地方結束你的職業生涯。」