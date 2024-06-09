希茲滿貫砲加持　白襪擊敗紅襪勇奪二連勝

▲希茲（Gavin Sheets）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

目前全大聯盟墊底的芝加哥白襪今天（9日）在主場迎戰波士頓紅襪，昨天終止14連敗的白襪，今天延續氣勢，靠著指定打擊希茲（Gavin Sheets）在五局下半轟出滿貫炮的加持下，取得5比1領先，終場白襪就以6比1擊敗紅襪，收下難能可貴的二連勝。

五局上半，客隊紅襪率先發動攻勢，達爾貝（Bobby Dalbec）咬中一顆失投的93英里速球，一棒將球扛向右外野大牆，本季首轟出爐，幫助紅襪取得1比0領先。

緊接著比賽來到五局下半，主場白襪展開反擊，長打與連續保送後，沃恩（Andrew Vaughn）在滿壘時先是敲出適時安打幫助球隊追平比數，隨後希茲相中第二顆紅中89英里變速球，擊出一發右外野399英尺的滿貫全壘打，白襪瞬間取得5比1領先；七局下再靠著德容（Paul DeJong）的陽春砲再下一城，最後就以6比1擊敗紅襪，贏得二連勝。

Paul DeJong adds another! pic.twitter.com/0eFGmRtmAB — Chicago White Sox (@whitesox) June 8, 2024

「我們是一支強大的球隊，從春訓開始就是這樣，」打出滿貫砲的希茲說道。「我們可以透過兩種方式解決這個問題，在那段時間裡，我們可能會破裂，也可能團結起來。這裡的每個人都在共同經歷這一切，我們都互相支持，這是一個非常親密的團體」。