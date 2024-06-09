NBA名人堂球星沃克過世　曾攜手張伯倫終結塞爾提克8連冠

Naismith Basketball Hall of Fame forward Chet Walker — a seven-time All-Star and a member of the Chicago Bulls Ring of Honor — has passed away at 84, per @TheNBPA. Walker won an NBA championship with Philadelphia in 1967 and was a two-time All-American at Bradley. pic.twitter.com/sv1ct73YAK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 9, 2024

記者游郁香／綜合報導

綽號「噴射機」的NBA名人堂球星沃克(Chet Walker)今(9)日傳出過世的噩耗，享壽84歲。沃克7度入選全明星賽，他曾在1966-67賽季幫助七六人單季豪取68勝，並終結塞爾提克8連冠的偉業。他生涯最後6季改披公牛戰袍，期間場均能砍20.6分、6.1籃板，是芝加哥首屆隊內名人堂成員之一。

沃克在1962年NBA選秀會被費城國民隊相中，隔年他隨隊搬遷至費城，身高198公分的他因為速度與敏捷性而贏得「噴射機」的稱號。他在1966-67賽季幫助七六人例行賽豪取68勝，創下當時的紀錄，那支七六人隊被認為是聯盟史上最強隊伍之一，該季終結了塞爾提克的8連冠，沃克也奪下個人生涯唯一一座總冠軍。

沃克那個賽季繳出場均19.3分、8.1籃板，他當時的隊友還有張伯倫(Wilt Chamberlain)、格里爾(Hal Greer)和坎寧安(Billy Cunningham)等傳奇巨星。

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▲沃克（左）2012年入選奈史密斯籃球名人堂 。（圖／達志影像／美聯社）

1969年，七六人將沃克交易到公牛，這位全明星前鋒與洛夫(Bob Love)、史隆(Jerry Sloan)及范利爾(Norm Van Lier)成為公牛早期的重要成員，他有著精準的中距離跳投，在芝加哥6季共拿下9788分，場均能砍20.6分、6.1籃板，命中率48.3%。

沃克13年生涯繳出場均18.2分、7.1籃板，在2012年入選奈史密斯籃球名人堂，他也是公牛首屆隊內名人堂成員之一。