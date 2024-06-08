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曾子祐要命失誤！陳子豪化身「祭典男」　兄弟爬上第2

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟陳子豪。（圖／中信兄弟提供）

記者簡名杉／綜合報導

中信兄弟今(8)日依舊在主場的「爪爪實況祭典」迎戰台鋼雄鷹，此役比賽前段雙方形成投手戰，轉捩點發生在6局下半，兩隊平手之際，一、二壘有人的兄弟，靠著對方游擊手曾子祐的要命失誤取得滿壘，接著陳子豪化身「祭典男」，擊出右外野穿越安打，一棒打回2分超前分，終場兄弟就藉由這一棒，以3比1擊退雄鷹，由於今天沒有勝差的樂天桃猿輸球，兄弟也藉機爬上第二名。

此役兄弟推出洋投猛登對決雄鷹施子謙，兩人在比賽前4局形成投手戰，雖然偶有危機，但都能幸運化解，沒有讓對方越雷池一步，直到5局下，兄弟才在一、三壘有人的情況下，藉由江坤宇的內野滾地球率先破蛋。

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雄鷹在6局上馬上靠著黃劼希、曾子祐的連續安打追平比數，然而下半局兄弟攻勢再起，先後靠著內野安打及四壞球保送攻佔得點圈，此時陳俊秀的游擊滾地球，雄鷹游擊手曾子祐卻發生接球失誤，兄弟趁機擠成滿壘，下一棒的陳子豪也把握這個機會，敲出右外野方向穿越安打，一棒打回2分超前分。

落後的雄鷹直到9局上才再度有生氣，面對兄弟守護神吳俊偉，魔鷹、杜家明的連續安打，踏上得點圈，但吳俊偉此時穩住陣腳，三振掉洪瑋漢之後，讓王柏融擊出二壘方向平飛球直進二壘手手套，驚險守下勝利，最終兄弟6局登板投球的李振昌，雖然吞下救援失敗，但也幸運摘下本季首勝，而主投5.1局失3分、其中2分自責分的施子謙，則悲情吞下本季第3敗。

本場比賽生涯99次盜壘成功的「大學長」周思齊，在8局下半二壘有隊友的情況之下，被換上場代跑一壘跑者，但在壘上的兩人最終都沒有起跑，盜壘成功數仍停在99次。

關鍵字： 陳子豪曾子祐兄弟台鋼雄鷹

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