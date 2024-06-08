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「林牧師」聖光滿滿！林書豪：讓聯盟變好比拿冠軍更重要

▲新北國王林書豪、林書緯、總教練萊恩。（圖／PLG提供）

▲新北國王林書豪。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／桃園報導

第四季PLG冠軍賽將於明(9)日展開首戰，由新北國王作客桃園璞園領航猿，國王頭號球星林書豪賽前直言，年輕的時候會比較看重冠軍，但現在的他比起冠軍而言，要怎麼讓整個聯盟、甚至是台灣的籃球環境變好，對他來說反而是更重要的事。

今年賽季林書豪因為傷勢影響，導致他打打停停，在球季尾端表現起伏，他先嘆了一口氣，接著坦言，「今年很不順、非常難，我很多時候都不確定能不能打到冠軍，在這個賽季中我懷疑了自己、懷疑了球隊好幾次，因為受傷的時候超複雜，不知道怎麼恢復過來，球隊的人員也一直來來去去。」他強調，「能打到今天，我覺得對我來說已經是很大的成就感！」

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即將年滿36歲，林書豪指出自己現在的目標跟年輕時已經變得不太一樣，他認為年輕時會比較看重冠軍，但現在的他除了球場，也認為自己有更多責任，必須更加注重公益，或是如何提升整體籃球環境。

他強調，「希望我離開這個聯盟之後，聯盟會變得比我來之前更好。」並透露希望聯盟能有計畫推動發展聯盟、去到更多基層辦活動，影響更多年輕籃球幼苗。

先前曾不只一度鬆口想退役的林書豪，強調不會因為今年賽季有沒有拿冠軍，來決定自己的下一步規劃，他指出今年賽季不管有沒有拿冠軍，都只佔他籃球生涯非常小的一部分，這並不會是他決定是否繼續打球的主要因素。

林書豪直言，如果明天是他生涯最後一場比賽，他也對自己的籃球生涯感到滿意，已經沒有遺憾，但林書豪同時坦言，明年聯盟有幾支球隊、會不會合併，只要能讓籃球環境往好的方向走，他會很有興趣回到球場。

關鍵字： 林書豪國王PLG

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