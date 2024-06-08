山本由伸7K壓制洋基無緣勝投　大谷翔平5支0跑回1分

Yoshinobu Yamamoto tonight:



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▲大谷翔平對戰洋基熄火。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

國聯東區第一道奇與美聯東區第一洋基8日（台灣時間）交手格外受矚目，山本由伸7局無失分，無關勝敗，大谷翔平5打數無安打。

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兩隊0比0僵持不下，11局上賀南德茲（Teoscar Hernandez）關鍵二壘安打突破僵局，最終道奇以2比1獲勝，洋基主場吸引4萬8048人進場，但在投手戰中落敗中斷8連勝。

山本由伸飆赴美直後最快球速98.4英里（約158.4公里），7局1出局後投出保送，馬上製造滾地球雙殺。2局下兩出局至6局下兩出局，合計連12打數出局。此戰主投7局，僅被敲2安打，無失分，用了106球，追平大聯盟生涯最多用球數，奪7次三振。

大谷翔平相隔3場比賽無安打，在強烈噓聲下，5局上一、二壘有跑者的機會，敲出一壘滾地球。延長10局上，兩出局一、二壘有跑者時，他再次敲出滾地球。他在延長賽擔任站上二壘跑者，紀錄上跑回1分，此戰5打數無安打，打擊率降至.312。

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）