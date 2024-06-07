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王柏融強勢歸隊領小鷹猛打秀　打擊大混戰台鋼12比8勝兄弟

▲▼台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹連兩戰遭到統一獅完封，7日作客兄弟，王柏融強勢歸隊3支安打都達到「點火」效果，後段棒次打擊發威，第6棒至第9棒包辦11支安打，最終以12比8擊敗兄弟。

王柏融左手肘痠痛，本週前2場都沒出賽，此戰回到先發打線，台鋼2局上就靠王柏融掃出安打發動首波攻勢，黃劼希、陳文杰、王博玄連續安打進帳3分，曾子祐擊出高飛犧牲打再下一城，以4比0領先。

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台鋼4局上持續發威，王柏融、黃劼希度連線安打，陳文杰成功犧牲觸擊，王博玄在得點圈建功，敲安打追加2打點，魔鷹掃二壘安打追加1分，拉開至7比0。兄弟4局下靠許基宏高飛犧牲打追回1分。

▲▼台鋼雄鷹王博玄。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹王博玄。（圖／台鋼雄鷹提供）

兄弟5局下進攻，岳政華安打並盜壘成功，曾頌恩敲滾地球趁傳上壘，岳政華因妨礙跑壘進佔三壘，台鋼先發左投江承諺發生暴投讓兄弟跑回1分，陳子豪掃單場第3支安打，比數拉近至3比7。

兄弟洋投艾士特6局上又遇到難關，王博玄、曾子祐敲安打後，魔鷹敲3分砲，直接把他轟退場。兄弟6局下利用3安打串連追回2分。王柏融7局上本場第3度「點火」安打，黃劼希掃二壘安打進帳1分，台鋼將比數拉開至11比5。兄弟8局下狙擊台鋼雄鷹左投賴鴻誠，添加2分。陳文杰也在9局上適時安打，棒打前東家進帳1打點，最終台鋼雄鷹以12比8獲勝。

台鋼先發左投江承諺主投5.2局，用99球，被敲10安打，失5分其中包含3分責失分，防禦率略升至1.87，防禦率榜上退居第二，不過隊友火力援護仍拿本季第3勝。台鋼全場16支安打，王柏融3安打猛打賞，跑回3分。黃劼希3安打，貢獻1打點並得到2分。王博玄3安打，貢獻4打點並跑回2分。魔鷹2安打，包含1轟並貢獻4打點。

▲▼台鋼雄鷹江承諺。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹江承諺。（圖／台鋼雄鷹提供）

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