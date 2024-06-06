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危機！前田健太右腹不適只投2球退場　打破老虎隊史記錄

▲前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

▲前田健太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

底特律老虎隊的資深日籍投手前田健太在今天（6日）對上遊騎兵隊的比賽中先發登板，不料開賽僅投2球，前田健太就按摩右側腹部，並露出痛苦表情，隨後因傷退場，賽後老虎隊球團表示原因是「右腹部不適」。

前田健太今天上場面對遊騎兵首名打者塞米恩（Marcus Semien），當投出第二顆80.4英哩的滑球後，前田健太面露痛苦，暫停後試投了幾球但狀況仍未改善，老虎教練團也馬上決定換投。

「前田健太在試投的時候感覺非常輕鬆，但這反而讓我們更擔心，」老虎主帥辛奇（A.J. Hinch）賽後說道。「前田甚至沒有用力投球，所以我從他手中拿走了球，並更換投手。」

前田健太今年出賽10場，繳出2勝2敗，防禦率6.25差強人意的成績，共計在40.1局投球中送出30次三振，每局被上壘率為1.41，生涯在大聯盟已累積981次三振，只差19K就可以達成「千K里程碑」。

「很不幸，我只投了兩球，就在這肋骨區域感到不適，」前田健太透過翻譯說道，「第一球投球之後就感覺到緊繃。」

值得一提的是，前田健太今天以兩球締造了老虎隊史上最短的先發，原紀錄為5球。

關鍵字： MLB老虎前田健太

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