危機！前田健太右腹不適只投2球退場　打破老虎隊史記錄

▲前田健太。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

底特律老虎隊的資深日籍投手前田健太在今天(6日)對上遊騎兵隊的比賽中先發登板,不料開賽僅投2球,前田健太就按摩右側腹部,並露出痛苦表情,隨後因傷退場,賽後老虎隊球團表示原因是「右腹部不適」。

Not ideal. 2 pitches in and Kenta Maeda’s day is done. #RepDetroit pic.twitter.com/tbfVKE3boZ