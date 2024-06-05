中華男足明將迎戰強敵阿曼　「台灣隊長」陳柏良盼創造歷史

▲「台灣隊長」陳柏良、主帥懷特。（圖／足協提供）

記者簡名杉／綜合報導

中華男足將於明(6)日晚上7點在台北田徑場迎戰阿曼男子足球國家隊，今(5)日下午兩隊於先舉行官方賽前記者會「先禮後兵」，面對分組最強勁的對手阿曼，中華男足希望齊心協力創造歷史！

阿曼男子足球國家隊目前於FIFA世界排名第77名，亞洲排名第11名，已經連續三屆踢進亞洲盃會內賽，是中華隊所在分組中最強勁的對手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲阿曼主帥希爾哈維、薩阿迪。（圖／足協提供）

捷克籍的阿曼主帥希爾哈維(Jaroslav Silhavy)表示，「對中華隊前面狀態了解不多，但阿曼隊依然會以最認真的態度全力以赴面對這場比賽。」代表出席的選手薩阿迪(Harib Al-Saadi)則說，「我們的目標是拿下這場比賽晉級下一輪，我們相當尊敬中華隊，但我們也希望能夠將勝利的喜悅分享給阿曼球迷。」

而主隊中華隊總教練懷特(Gary White)面對強敵侵襲，強調，「這次在高雄的賽前備戰相當滿意，我們也很高興能夠回到台北田徑場，希望球員們能夠將訓練中的內容展現出來。」隊長陳柏良更表示，「這次我們陣中有很多年輕球員，他們也明顯比3月時還要進入狀況，希望明天的比賽我們能夠在台北田徑場創造歷史。」

明天的賽事門票已於UDN售票網發售，門票全票400元、客場區座位全票400元、優待票200 元，購買20張以上團體票價可享8折優惠。歡迎球迷朋友們踴躍進場，做中華隊的最佳後盾。

UDN售票網連結：https://tickets.udnfunlife.com/application/UTK02/UTK0201_.aspx?PRODUCT_ID=P0I9INNN

