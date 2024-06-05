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替桃園奪下首座職籃冠軍金盃！　台啤永豐雲豹今獲市府表揚

▲▼桃園台啤永豐雲豹獲市府表揚、雲豹執行長張建偉、桃園市市長張善政。（圖／台啤雲豹提供）

▲桃園台啤永豐雲豹獲市府表揚。（圖／台啤雲豹提供）

記者游郁香／綜合報導

桃園台啤永豐雲豹職業籃球隊奪得T1聯盟2023-24賽季總冠軍，喜迎隊史首冠，球隊今(5日)上午前往桃園市政府接受市長張善政表揚，市長除感謝球員們整季辛勞外，更說：「桃園台啤永豐雲豹不再是『只差一冠』，而是把冠軍獎盃留在桃園，謝謝球員們這一整季的努力。」

市長指出，籃球是一項非常容易普及的運動，幾乎所有學校都有籃球場，他自己對籃球運動也很有興趣，本賽季期間多次與太太一起前往現場為雲豹隊加油，精采刺激的比賽令人印象深刻，看到每一位球員在球場上熱血奮戰，也讓人十分激賞。

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桃園台啤永豐雲豹自3年前創隊之初，就選擇桃園市為主場與球隊根據地，球團也始終懷著「深耕在地、豹達桃園」的想法，強化在地連結，不僅要成為冠軍球隊，更要成為所有桃園市民的球隊，並且結合市府、落實真正的屬地主義。

雲豹執行長張建偉表示，呼應落腳桃園時的口號「豹達桃園」，球團感謝所有桃園球迷對雲豹的支持與愛戴，以及市長與市長夫人賽季期間親臨支持，這座冠軍獎盃不只是雲豹隊、也是桃園的第一座職籃冠軍獎盃，這份榮耀屬於所有桃園市民，期盼藉此機會讓大眾知道桃園是值得投資發展的運動之都，未來雲豹會繼續深耕桃園，並推動人才培育，盡力延攬更多桃園選手留在家鄉打球。

▲▼桃園台啤永豐雲豹獲市府表揚、雲豹執行長張建偉、桃園市市長張善政。（圖／台啤雲豹提供）

▲雲豹執行長張建偉、桃園市市長張善政。（圖／台啤雲豹提供）

除了與桃園市政府積極合作，雲豹在季初與台啤結盟整合提升本土陣容戰力，去年11月更簽下NBA球星卡森斯(DeMarcus Cousins)，全隊發揮「無我TeamWork」的團隊精神，例行賽創下18勝10負的隊史最佳戰績，並在季後賽及總冠軍賽中，雲豹先後橫掃高雄全家海神和臺北戰神，拿下7連勝，最終奪得總冠軍。

雲豹過去因主場問題需到處借場地，考量職籃賽事必須有穩定的場館才能吸引觀賽球迷，體育局表示，去年球季開始前，市府積極協助媒合桃園市立體育館場地檔期，提供球隊作為主場賽事使用，未來市府會繼續進行場地優化，提升觀賽品質，與雲豹球團攜手合作建構桃園籃球王國。

體育局長許彥輝透露，市府體育局近年積極推動國民運動中心等各項體育建設，提供市民及學生優質的籃球運動環境，本市擁有大成國中、北科附工、新屋高中等基層籃球隊，未來將協助導入職籃球隊的運動防護、籃球教學等資源，建構完整的桃園三級籃球制度，幫助基層球隊成長，提升本市整體籃球競技實力。

關鍵字： T1台啤永豐雲豹表弟卡森斯

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