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喬科維奇撕裂半月板恐需動刀　專家：最糟糕的受傷時間

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)在法網16強賽強忍膝傷打完5盤，隨後被診斷出右膝半月板撕裂，被迫退出8強賽。《Eurosport》專家貝克爾(Boris Becker)直言，這是一個嚴重的傷病，出現在溫網與奧運前，是「最糟糕」的受傷時間，現在喬帥與團隊必須審慎評估是否要動刀治療。

37歲的喬科維奇才剛以大滿貫370勝成為史上第1人，他卻為此付出慘痛代價，他16強賽第2盤就喊出醫療暫停，明顯感到膝蓋不適，決勝盤又滑倒，他只能吞止痛藥硬撐，最後鏖戰了4小時39分鐘擊敗阿根廷好手塞倫多羅(Francisco Cerundolo)，連15次挺進法網8強。

喬科維奇賽後對場地未頻繁整理頗有微詞，他也坦言不確定自己下一輪能否出賽，經過MRI檢查後，確認他撕裂了右膝半月板，只能退出8強賽事。值得一提的是，在喬帥受傷倒下前，他連2場都打到第5盤，兩戰出賽9小時9分鐘，還有1場苦戰到凌晨3點。

▲▼球王喬科維奇連2戰5盤大戰，辛苦挺進法網8強。（圖／路透）

▲喬科維奇遭逢右膝半月板撕裂。（圖／路透）

喬科維奇是否會進行關節鏡手術治療膝傷，要視撕裂程度而定。《Eurosport》專家貝克爾直言，這是一個嚴重的傷病，而且在最糟糕的時間點出現，溫網再4周就要開打，6、7周後則是奧運，「你在草地上會需要你的膝蓋，你會一直滑倒。」

貝克爾說，現在問題是要如何治療傷勢，「保守治療不動刀，還是接受關節鏡手術？如果他動刀，手術後需要拐杖，還會失去肌肉。在對膝蓋狀況恢復100%的信心前，可能需要幾周甚至幾個月的時間。對喬科維奇來說，這是一個非常艱難的處境。」

關鍵字： 網球法網喬科維奇

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