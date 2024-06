艾卡拉茲六連勝西西帕斯闖法網四強　將遇新科球王辛納　

▲艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

西班牙「前球王」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)今天(5日)凌晨出戰法網男單8強,在鏖戰2小時15分鐘後,艾卡拉茲在羅蘭加洛斯球場以6比3、7比6(3)、6比4直落三擊敗希臘頭號種子西西帕斯(Stefanos Tsitsipas),艾卡拉茲連兩年闖進法網男單4強,將遇上義大利新科球王辛納(Jannik Sinner)。

首盤剛開始,艾卡拉茲就靠著絕佳的底線調動成功破掉西西帕斯的發球局,完成破帶保的2比0領先,雙方接下來互相保發後,盤末第九局艾卡拉茲再度破發得手,首盤6比3拿下。

次盤雖然艾卡拉茲開局就取得3比0領先,但西西帕斯在第七局成功反破,兩人戰至6比6後迎來搶7,在搶7中艾卡拉茲完全主宰戰局,順利以7比3拿下。第三盤艾卡拉茲在第六局中完成單場第四次破發成功,並以6比4拿下,整場比賽優秀的底線表現也讓艾卡拉茲僅花2小時15分鐘就直落3勝出,也把兩人的對戰紀錄改寫為6勝0負。

Smooth operator @carlosalcaraz is through to the final four, dispatching Tsitsipas in straight-sets. Watch the Highlights by @Emirates right here. #RolandGarros pic.twitter.com/HVmjnmBwQW