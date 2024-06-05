艾卡拉茲六連勝西西帕斯闖法網四強　將遇新科球王辛納　

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙「前球王」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天（5日）凌晨出戰法網男單8強，在鏖戰2小時15分鐘後，艾卡拉茲在羅蘭加洛斯球場以6比3、7比6（3）、6比4直落三擊敗希臘頭號種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），艾卡拉茲連兩年闖進法網男單4強，將遇上義大利新科球王辛納（Jannik Sinner）。

首盤剛開始，艾卡拉茲就靠著絕佳的底線調動成功破掉西西帕斯的發球局，完成破帶保的2比0領先，雙方接下來互相保發後，盤末第九局艾卡拉茲再度破發得手，首盤6比3拿下。

次盤雖然艾卡拉茲開局就取得3比0領先，但西西帕斯在第七局成功反破，兩人戰至6比6後迎來搶7，在搶7中艾卡拉茲完全主宰戰局，順利以7比3拿下。第三盤艾卡拉茲在第六局中完成單場第四次破發成功，並以6比4拿下，整場比賽優秀的底線表現也讓艾卡拉茲僅花2小時15分鐘就直落3勝出，也把兩人的對戰紀錄改寫為6勝0負。

Smooth operator @carlosalcaraz is through to the final four, dispatching Tsitsipas in straight-sets. Watch the Highlights by @Emirates right here. #RolandGarros pic.twitter.com/HVmjnmBwQW — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

「這是非常精彩的比賽，我打得很棒，」前球王艾卡拉茲賽後受訪時說道。雖然比賽過程有起伏，至少自己能在場上控制情緒，「在必要時刻我真的很冷靜，我對自己管理一切的方式感到滿意，很高興能在法網再度打進4強。」

至於輸球的西西帕斯則坦言自己失落的情緒，「我原本以為今天面對艾卡拉茲，做出一些與以往不同的嘗試，可以增加機會贏球，但這個孩子實在太厲害了，我只能恭喜他，因為他的表現真的非常出色，我已經竭盡所能在場上嘗試所有方法，至少我已經做到最好了，這是一段艱難的旅程，希望他一切順利」。

至於艾卡拉茲四強對手，將是下周即將登頂的新科球王辛納。