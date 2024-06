姆巴佩破60億加盟皇馬：夢想成真　偶像C羅期待他點亮伯納烏

▲法國足球巨星姆巴佩正式加盟皇馬。(圖/記者游郁香製)

記者游郁香/綜合報導

西甲豪門皇家馬德里今(4)日正式宣布法國足壇巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)加盟,根據《天空體育》的報導,雙方簽約5年,稅後年薪1500萬歐元(約5.3億台幣),另有1億歐元(約35.3億台幣)的簽約獎金將分期支付,總價碼破台幣61億,他高呼「夢想成真」,偶像C羅(Cristiano Ronaldo)也獻上祝福。

Cristiano Ronaldo can't wait to watch Kylian Mbappé light up the Bernabeu just like Mbappé watched him while growing up.



What dreams are made of pic.twitter.com/hvY3xVXJ0t