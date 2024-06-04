運動雲

>

姆巴佩破60億加盟皇馬：夢想成真　偶像C羅期待他點亮伯納烏

▲▼法國足球巨星姆巴佩正式加盟皇馬。（圖／記者游郁香製）

▲法國足球巨星姆巴佩正式加盟皇馬。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

西甲豪門皇家馬德里今(4)日正式宣布法國足壇巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)加盟，根據《天空體育》的報導，雙方簽約5年，稅後年薪1500萬歐元(約5.3億台幣)，另有1億歐元(約35.3億台幣)的簽約獎金將分期支付，總價碼破台幣61億，他高呼「夢想成真」，偶像C羅(Cristiano Ronaldo)也獻上祝福。

現年25歲的神級前鋒姆巴佩從小就夢想替皇馬效力，十分崇拜兩位皇馬傳奇球星席丹(Zinedine Zidane)與C羅，今日他的美夢正式成真，他在個人社群媒體貼出4張兒時穿著皇馬外套的照片，其中一張是他與偶像C羅的合照，當時他比C羅矮了一個頭。

姆巴佩寫道，「夢想成真了，非常開心與自豪能加入我夢寐以求的俱樂部皇家馬德里。沒有人能理解我現在有多興奮，迫不及待想見到你們，馬德里的球迷，感謝你們無與倫比的支持。馬德里萬歲！」

C羅也親自獻上祝福，他表示輪到自己看姆巴佩在伯納烏球場大放異彩，就像這位法國天才在成長過程中看著他一樣。

Nike則為姆巴佩實現夢想的旅程，下了一段美好的註解，「熱愛你的夢想，直到它們也愛上你。」

根據《天空體育》的消息，姆巴佩與皇馬簽約5年，合約到2029年到期，屆時他已經30歲，稅後年薪為1500萬歐元(約5.3億台幣)，5季共7500萬歐元(約26.5億台幣)，再加上簽約獎金1億歐元(約35.3億台幣)，合約總額達61.8億台幣。

值得一提的是，皇馬是在姆巴佩與巴黎聖日耳曼的合約到期後才與他簽約，因此無須支付任何轉會費。

知名足球記者羅馬諾(Fabrizio Romano)披露，姆巴佩預計披上皇馬9號球衣，他加入皇馬後的第1場正式比賽是歐洲超級盃，他可能在皇馬首秀就贏得冠軍獎盃。

這位法國天才前鋒2017年從摩納哥租借加盟大巴黎，在308場比賽中攻入256球，率隊6度贏下法甲聯賽冠軍，還拿下4座法國盃冠軍和兩座法國聯賽盃冠軍。不過他從未在歐冠賽場封王，最佳紀錄是2019-20賽季，在歐冠拿下亞軍。

關鍵字： 足球姆巴佩皇馬巴黎聖日耳曼C羅西甲法甲

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明：請自重

快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明：請自重

林書豪都上來勸架！　國王董事長王文祥與夢想家雙洋將爆口角

林書豪都上來勸架！　國王董事長王文祥與夢想家雙洋將爆口角

快訊／高國豪私領域將自行處理　攻城獅：不會發表意見

快訊／高國豪私領域將自行處理　攻城獅：不會發表意見

教士內野手涉賭恐遭終身禁賽　美媒爆還有4人被調查

教士內野手涉賭恐遭終身禁賽　美媒爆還有4人被調查

馬坎諾去年受傷簽賭恐終身禁賽　教士隊聲明：事發在其他球隊

馬坎諾去年受傷簽賭恐終身禁賽　教士隊聲明：事發在其他球隊

中文能力搞笑了！　林書豪：不想再回夢想家的「蘑菇場地」

中文能力搞笑了！　林書豪：不想再回夢想家的「蘑菇場地」

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆：頂級都出去、優秀的選不了

為何與國王董事長爆口角？　麥卡洛：他們說我是個Baby

為何與國王董事長爆口角？　麥卡洛：他們說我是個Baby

簽約金超過百萬美元　U18抗韓左投林維恩加盟運動家

簽約金超過百萬美元　U18抗韓左投林維恩加盟運動家

上夜店不忘練球！　杜蘭特爆滿舞池大秀死神「空氣跳投」引熱議

上夜店不忘練球！　杜蘭特爆滿舞池大秀死神「空氣跳投」引熱議

熱門新聞

快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明：請自重

林書豪都上來勸架！　國王董事長王文祥與夢想家雙洋將爆口角

快訊／高國豪私領域將自行處理　攻城獅：不會發表意見

教士內野手涉賭恐遭終身禁賽　美媒爆還有4人被調查

馬坎諾去年受傷簽賭恐終身禁賽　教士隊聲明：事發在其他球隊

中文能力搞笑了！　林書豪：不想再回夢想家的「蘑菇場地」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

2林書豪勸架　國王董事長與對手爆口角

3高國豪私領域自行處理　攻城獅不表態

4教士內野手涉賭　美媒爆還有4人

5馬坎諾受傷簽賭恐終身禁賽　教士隊聲明

最新新聞

1T1年度MVP候選人公布　阿巴西拚2連霸

2選秀大年遇旅外潮！中職球探感嘆

3高雄市高一投打雙雄展現企圖心

4高雄市棒次調整奏效　淘汰去年亞軍

5PLG外籍生鬆綁　選秀7月10日登場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷達成生涯百轟百盜　大聯盟日球員紀錄第2人

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

大谷咬手套秀俏皮模樣　球迷見可愛動作：像小狗狗

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366