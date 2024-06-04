姆巴佩破60億加盟皇馬：夢想成真　偶像C羅期待他點亮伯納烏

▲法國足球巨星姆巴佩正式加盟皇馬。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

西甲豪門皇家馬德里今(4)日正式宣布法國足壇巨星姆巴佩(Kylian Mbappe)加盟，根據《天空體育》的報導，雙方簽約5年，稅後年薪1500萬歐元(約5.3億台幣)，另有1億歐元(約35.3億台幣)的簽約獎金將分期支付，總價碼破台幣61億，他高呼「夢想成真」，偶像C羅(Cristiano Ronaldo)也獻上祝福。

Cristiano Ronaldo can't wait to watch Kylian Mbappé light up the Bernabeu just like Mbappé watched him while growing up.



What dreams are made of pic.twitter.com/hvY3xVXJ0t [廣告]請繼續往下閱讀... June 3, 2024

現年25歲的神級前鋒姆巴佩從小就夢想替皇馬效力，十分崇拜兩位皇馬傳奇球星席丹(Zinedine Zidane)與C羅，今日他的美夢正式成真，他在個人社群媒體貼出4張兒時穿著皇馬外套的照片，其中一張是他與偶像C羅的合照，當時他比C羅矮了一個頭。

Kylian Mbappe has signed with Real Madrid through the end of the 2029 season.



Officially official. pic.twitter.com/lnFwXGZRcu — theScore (@theScore) June 3, 2024

姆巴佩寫道，「夢想成真了，非常開心與自豪能加入我夢寐以求的俱樂部皇家馬德里。沒有人能理解我現在有多興奮，迫不及待想見到你們，馬德里的球迷，感謝你們無與倫比的支持。馬德里萬歲！」

C羅也親自獻上祝福，他表示輪到自己看姆巴佩在伯納烏球場大放異彩，就像這位法國天才在成長過程中看著他一樣。

Nike則為姆巴佩實現夢想的旅程，下了一段美好的註解，「熱愛你的夢想，直到它們也愛上你。」

Nike’s ad for Kylian Mbappé following his signing with Real Madrid: pic.twitter.com/G8JF3ONAsk — Front Office Sports (@FOS) June 3, 2024

根據《天空體育》的消息，姆巴佩與皇馬簽約5年，合約到2029年到期，屆時他已經30歲，稅後年薪為1500萬歐元(約5.3億台幣)，5季共7500萬歐元(約26.5億台幣)，再加上簽約獎金1億歐元(約35.3億台幣)，合約總額達61.8億台幣。

值得一提的是，皇馬是在姆巴佩與巴黎聖日耳曼的合約到期後才與他簽約，因此無須支付任何轉會費。

知名足球記者羅馬諾(Fabrizio Romano)披露，姆巴佩預計披上皇馬9號球衣，他加入皇馬後的第1場正式比賽是歐洲超級盃，他可能在皇馬首秀就贏得冠軍獎盃。

這位法國天才前鋒2017年從摩納哥租借加盟大巴黎，在308場比賽中攻入256球，率隊6度贏下法甲聯賽冠軍，還拿下4座法國盃冠軍和兩座法國聯賽盃冠軍。不過他從未在歐冠賽場封王，最佳紀錄是2019-20賽季，在歐冠拿下亞軍。