運動雲

>

戴資穎連2站退賽！　專心備戰「最後一舞」巴黎奧運

▲▼台灣一姐戴資穎生涯最後一次參加全英賽，止步4強。（圖／Badminton photo提供）

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐戴資穎繼上周退出超級750系列新加坡公開賽後，今(3)日再次決定退出本周的超級1000系列印尼公開賽，以利治療左膝傷勢，專注於備戰生涯「最後一舞」巴黎奧運。

超級1000系列印尼公開賽本周登場，原本戴資穎預計挑戰個人賽史第4冠，但根據BWF最新公布的女單籤表，小戴已沒在名單上，台灣僅剩白馭珀、宋碩芸、許玟琪等3人參賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，小戴由於受到左膝傷勢困擾，經過深思後，決定連續2站退賽，好好治療左膝傷勢，專心備戰生涯「最後一舞」巴黎奧運。

▲▼台灣一姐戴資穎直落2晉級亞錦賽16強。（圖／Badminton photo提供）

▲戴資穎受到左膝傷勢困擾。（圖／Badminton photo提供）

將在巴黎奧運後正式退休的小戴，今夏有機會彌補2021年東京奧運「銀」恨的生涯最大缺憾，她的健康狀況近來卻亮起紅燈。她上個月初率中華女團出戰優霸盃，只打了第1場對馬來西亞的小組賽，她當時曾透露左膝傷勢影響了自己的跑動和控制，整體狀態恢復不到5成。

小戴3月曾連續出戰法國公開賽、全英公開賽，之後就一直受到左膝傷勢困擾，返台後曾進行PRP增生療法治療，直到4月亞錦賽開打前1周才恢復練習，這兩個月都在努力療傷，她坦言傷勢影響了她的移動，近來有慢慢好轉，也已恢復訓練。

關鍵字： 羽球戴資穎

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明：請自重

快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明：請自重

林書豪都上來勸架！　國王董事長王文祥與夢想家雙洋將爆口角

林書豪都上來勸架！　國王董事長王文祥與夢想家雙洋將爆口角

快訊／國王董事長與麥卡洛爆口角　林書豪飆33分領軍挺進冠軍賽

快訊／國王董事長與麥卡洛爆口角　林書豪飆33分領軍挺進冠軍賽

為何與國王董事長爆口角？　麥卡洛：他們說我是個Baby

為何與國王董事長爆口角？　麥卡洛：他們說我是個Baby

中文能力搞笑了！　林書豪：不想再回夢想家的「蘑菇場地」

中文能力搞笑了！　林書豪：不想再回夢想家的「蘑菇場地」

簽約金超過百萬美元　U18抗韓左投林維恩加盟運動家

簽約金超過百萬美元　U18抗韓左投林維恩加盟運動家

12強中華隊選出80人名單　吳念庭、張奕將打中職明星賽

12強中華隊選出80人名單　吳念庭、張奕將打中職明星賽

桃猿網羅前悍將洋投肯特　沈鈺傑：沒來中職將轉任教練　

桃猿網羅前悍將洋投肯特　沈鈺傑：沒來中職將轉任教練　

上夜店不忘練球！　杜蘭特爆滿舞池大秀死神「空氣跳投」引熱議

上夜店不忘練球！　杜蘭特爆滿舞池大秀死神「空氣跳投」引熱議

血汗主帥席波杜出頭天　有望獲得尼克3.2億台幣年薪續約

血汗主帥席波杜出頭天　有望獲得尼克3.2億台幣年薪續約

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

熱門新聞

快訊／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明：請自重

林書豪都上來勸架！　國王董事長王文祥與夢想家雙洋將爆口角

快訊／國王董事長與麥卡洛爆口角　林書豪飆33分領軍挺進冠軍賽

為何與國王董事長爆口角？　麥卡洛：他們說我是個Baby

中文能力搞笑了！　林書豪：不想再回夢想家的「蘑菇場地」

簽約金超過百萬美元　U18抗韓左投林維恩加盟運動家

讀者回應

﻿

熱門新聞

1即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

2林書豪勸架　國王董事長與對手洋將爆口角

3林書豪飆33分　率國王挺進PLG冠軍賽

4與王文祥爆口角　麥卡洛：說我是Baby

5林書豪：不想再回夢想家的蘑菇場地

最新新聞

1即／高國豪遭控「私約哥哥愛妻」！本人急發聲明

2尼克主帥席波杜　有望年薪3.2億續約

3影／KD泡夜店不忘練球　大秀空氣跳投

4唐西奇「超派保鑣」華盛頓好勵志

5林書豪：不想再回夢想家的蘑菇場地

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷達成生涯百轟百盜　大聯盟日球員紀錄第2人

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

大谷咬手套秀俏皮模樣　球迷見可愛動作：像小狗狗

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366