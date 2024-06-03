戴資穎連2站退賽！　專心備戰「最後一舞」巴黎奧運

▲台灣一姐戴資穎。（圖／Badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣一姐戴資穎繼上周退出超級750系列新加坡公開賽後，今(3)日再次決定退出本周的超級1000系列印尼公開賽，以利治療左膝傷勢，專注於備戰生涯「最後一舞」巴黎奧運。

超級1000系列印尼公開賽本周登場，原本戴資穎預計挑戰個人賽史第4冠，但根據BWF最新公布的女單籤表，小戴已沒在名單上，台灣僅剩白馭珀、宋碩芸、許玟琪等3人參賽。

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據了解，小戴由於受到左膝傷勢困擾，經過深思後，決定連續2站退賽，好好治療左膝傷勢，專心備戰生涯「最後一舞」巴黎奧運。

▲戴資穎受到左膝傷勢困擾。（圖／Badminton photo提供）

將在巴黎奧運後正式退休的小戴，今夏有機會彌補2021年東京奧運「銀」恨的生涯最大缺憾，她的健康狀況近來卻亮起紅燈。她上個月初率中華女團出戰優霸盃，只打了第1場對馬來西亞的小組賽，她當時曾透露左膝傷勢影響了自己的跑動和控制，整體狀態恢復不到5成。

小戴3月曾連續出戰法國公開賽、全英公開賽，之後就一直受到左膝傷勢困擾，返台後曾進行PRP增生療法治療，直到4月亞錦賽開打前1周才恢復練習，這兩個月都在努力療傷，她坦言傷勢影響了她的移動，近來有慢慢好轉，也已恢復訓練。