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楊博軒、胡綾芳新加坡混雙決賽飲恨　仍創750等級最佳成績

▲▼台灣混雙楊博軒／胡綾芳。（圖／CFP）

▲台灣混雙楊博軒、胡綾芳。（圖／CFP）

記者簡名杉／綜合報導

台灣羽球混雙組合楊博軒、胡綾芳於750等級的新加坡公開賽叩關決賽，今(2)日交手世界排名第一的中國混雙組合鄭思維、黃雅瓊，台灣組合迎戰強敵首局雖大比分落敗，但次局力求振作一路緊咬，卻仍在比賽後段惜敗，最終以11比21、19比21吞敗摘銀，不過依舊締造兩人搭檔後在750等級賽事的最佳成績。

世界排名第28的楊博軒、胡綾芳，在8強賽以連兩局21比17，力克「同鄉」的台灣組合葉宏蔚、李佳馨，昨天的4強則再度以21比17、21比12，直落二打下首度交手的丹麥組合維斯特加(Mads Vestergaard)、布希(Christine Busch)，叩關兩人搭檔後的首次750等級賽事決賽。

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今日的決賽迎戰「大魔王」鄭思維、黃雅瓊，台灣組合首局開賽就被一路拉開，遭中國組合連拿5分之後才終於破蛋，而中國組合此後開始肆虐，最多取得20比6的14分領先，最終以21比11摘下首局勝利。

次局開賽中國組合仍順風順水，連打下6分，但台灣組合開始振作，一度將比數追平，接著雙方展開纏鬥，中國組合率先取得20比15的賽末點後，楊博軒、胡綾芳連追4分差點逼到Deuce，不過最後中國組合依舊穩住陣腳，以21比19收下第二局，台灣組合飲恨奪銀。

關鍵字： 楊博軒胡綾芳羽球混雙

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