運動雲

>

超火燙！「法官」賈吉再度開轟　洋基4連勝

實習記者李立祥／綜合報導

紐約洋基今天（2日）與舊金山巨人進行系列賽第2戰，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）延續好手感，首局就開轟助威，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也轟出本季第14轟，終場洋基以7比3擊敗巨人，拿下近期4連勝。

賈吉首局面對巨人王牌韋伯（Logan Webb）一顆低角度變化球，一棒將球掃過左外野高牆，本季第21轟出爐，持續穩坐大聯盟全壘打王，率領洋基以2比0領先。

3局上洋基靠著索托（Juan Soto）高飛犧牲打先得1分，下一棒的賈吉遭到敬遠，不過下一棒的維杜戈（Alex Verdugo）適時敲安帶回1分；下個半局巨人施密特（Casey Schmitt）敲出雙響炮，洋基暫以4比2領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然5局下巨人再度攻下1分，一度將比分拉近至只差1分，不過洋基在8局上靠著安打串連先得1分，以及史坦頓2分砲，終場就以7比3收下勝利。

賈吉今天敲出的全壘打距離達到464英尺，初速115.7英里（約186.2公里），這也是自2015年Statcast開始追蹤以來，在甲骨文球場的第5遠全壘打。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「這真的是一次非凡的表現，我們過去在不同賽季中看到他的特殊表現，現在可以把他現在所做的事情加入那個名單中。」隨後又說道，「這真的非常令人印象深刻，尤其是在他回到家鄉，第一次在這個球場比賽，並在場上大放異彩，看他表現是一種享受。」

在5月表現出色，繳出打擊三圍0.361／0.479／0.918，12支二壘安打、14支全壘打和27分打點的賈吉，也表達希望能將手感順利延續到6月，「這是一個好的月份。」賈吉表示，「讓我們試著在下個月重現這樣的表現。」

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第21轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第21轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

快訊／前悍將左投肯特加盟樂天桃猿　預計下周抵台

快訊／前悍將左投肯特加盟樂天桃猿　預計下周抵台

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

「有發現奇怪揮棒」　道奇教頭談大谷打擊下滑

「有發現奇怪揮棒」　道奇教頭談大谷打擊下滑

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

響尾蛇陳聖平返台參加選秀？經紀公司回應「目前沒有」

響尾蛇陳聖平返台參加選秀？經紀公司回應「目前沒有」

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

熱門新聞

快訊／味全龍教練團異動　葉總說明調整原因

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

快訊／前悍將左投肯特加盟樂天桃猿　預計下周抵台

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍教練團異動　葉總說明原因

2大谷大聯盟百轟百盜　日本第二人

3黃仁勳大巨蛋開球花絮曝！球來就簽超親民

4黃仁勳現身中職開球！穿93號背後故事曝

5左投肯特加盟桃猿　預計下周抵台

最新新聞

1董子恩：看好李灝宇升大聯盟

2黃筱雯搶下巴黎奧運門票紅了眼眶

3董子恩開轟　鋒總不動棒次

4打造最強中華男籃　籃協邀28新星培訓

5左投肯特加盟桃猿　預計下周抵台

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

#黃仁勳 初登大巨蛋開球　致詞秀台語：我很緊張

黃仁勳穿味全93號球衣開球　葉君璋總教練親自陪同練習

味全龍比賽輝達創辦人黃仁勳開球_2機正面

味全龍比賽輝達創辦人黃仁勳開球

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366