超火燙！「法官」賈吉再度開轟　洋基4連勝

464 feet for Aaron Judge's 21st home run! pic.twitter.com/ha1Oo2hBnu — MLB (@MLB) June 2, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

紐約洋基今天（2日）與舊金山巨人進行系列賽第2戰，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）延續好手感，首局就開轟助威，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）也轟出本季第14轟，終場洋基以7比3擊敗巨人，拿下近期4連勝。

賈吉首局面對巨人王牌韋伯（Logan Webb）一顆低角度變化球，一棒將球掃過左外野高牆，本季第21轟出爐，持續穩坐大聯盟全壘打王，率領洋基以2比0領先。

3局上洋基靠著索托（Juan Soto）高飛犧牲打先得1分，下一棒的賈吉遭到敬遠，不過下一棒的維杜戈（Alex Verdugo）適時敲安帶回1分；下個半局巨人施密特（Casey Schmitt）敲出雙響炮，洋基暫以4比2領先。

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雖然5局下巨人再度攻下1分，一度將比分拉近至只差1分，不過洋基在8局上靠著安打串連先得1分，以及史坦頓2分砲，終場就以7比3收下勝利。

Giancarlo Stanton adds on some insurance runs with his 14th homer of the season! pic.twitter.com/RFVIlYbZoG — MLB (@MLB) June 2, 2024

賈吉今天敲出的全壘打距離達到464英尺，初速115.7英里（約186.2公里），這也是自2015年Statcast開始追蹤以來，在甲骨文球場的第5遠全壘打。洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「這真的是一次非凡的表現，我們過去在不同賽季中看到他的特殊表現，現在可以把他現在所做的事情加入那個名單中。」隨後又說道，「這真的非常令人印象深刻，尤其是在他回到家鄉，第一次在這個球場比賽，並在場上大放異彩，看他表現是一種享受。」

在5月表現出色，繳出打擊三圍0.361／0.479／0.918，12支二壘安打、14支全壘打和27分打點的賈吉，也表達希望能將手感順利延續到6月，「這是一個好的月份。」賈吉表示，「讓我們試著在下個月重現這樣的表現。」

▲洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第21轟。（圖／達志影像／美聯社）