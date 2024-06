超火燙！「法官」賈吉再度開轟　洋基4連勝

實習記者李立祥/綜合報導

紐約洋基今天(2日)與舊金山巨人進行系列賽第2戰,洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)延續好手感,首局就開轟助威,「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)也轟出本季第14轟,終場洋基以7比3擊敗巨人,拿下近期4連勝。

賈吉首局面對巨人王牌韋伯(Logan Webb)一顆低角度變化球,一棒將球掃過左外野高牆,本季第21轟出爐,持續穩坐大聯盟全壘打王,率領洋基以2比0領先。

3局上洋基靠著索托(Juan Soto)高飛犧牲打先得1分,下一棒的賈吉遭到敬遠,不過下一棒的維杜戈(Alex Verdugo)適時敲安帶回1分;下個半局巨人施密特(Casey Schmitt)敲出雙響炮,洋基暫以4比2領先。

雖然5局下巨人再度攻下1分,一度將比分拉近至只差1分,不過洋基在8局上靠著安打串連先得1分,以及史坦頓2分砲,終場就以7比3收下勝利。

Giancarlo Stanton adds on some insurance runs with his 14th homer of the season! pic.twitter.com/RFVIlYbZoG