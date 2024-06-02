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王牌遭170公里強襲球擊中　費城人牛棚車輪戰守住勝利

實習記者李立祥／綜合報導

費城費城人王牌左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）今天（2日）先發面對聖路易紅雀，僅投2局就因為強襲球退場，終場費城人以6比1獲勝，拿下近期3連勝。

在2局上2人出局的情況下，蘇亞雷斯被伯利森（Alec Burleson）敲出的106.1英里（約170.8公里）強襲平飛球擊中，蘇亞雷斯撿起在地上滾動的球，並順利傳到一壘，完成該局最後一個出局數。

雖然成功拿到出局，但蘇亞雷斯走回休息室時因疼痛而皺起眉頭，隨後蘇亞雷斯在訓練師的陪同下進行檢查，也並未在回到場上繼續投球。

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擁有全聯盟最佳戰績的費城人在首局就對紅雀王牌投手葛雷（Sonny Gray）發起攻勢，連續上壘、安打串連，一舉攻下3分，雖然3局上紅雀追回1分，但下個半局馬許（Brandon Marsh）適時安打，幫助費城人將比分維持3分差。

7局下1出局時，紅雀換上後援左投金恩（John King），順利製造1個出局後，明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）卻發生傳球失誤，讓瑞爾穆托（J.T. Realmuto）上壘，隨後強打哈波（Bryce Harper）敲出2分砲，讓剛剛的失誤付出代價。

因為蘇亞雷斯提早退場，費城人也採用牛棚車輪戰應對，總計只失掉1分，最終勝投由繳出3局6K，沒有被敲出安打，也沒有失分的坦布爾（Spencer Turnbull）拿下。

對於蘇亞雷斯的傷勢，費城人隊表示，「初步診斷結果為左手挫傷。」不過他也正在接受進一步的評估。蘇亞雷斯本季先發出賽12場，拿下9勝1敗，防禦率1.70，主投74局送出79K。

▲費城人王牌左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）遭強襲球擊中。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人王牌左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）遭強襲球擊中。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球費城人

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