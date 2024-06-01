球探到場大失分　古林睿煬：沒太大差別，剛好亂流

▲統一獅古林睿煬 。（圖／統一獅提供）

記者歐建智／新北報導

統一獅古林睿煬今天在眾多球探觀看下，先發5局失4分，失分集中在3局下，對於在球探到場時大失分，古林睿煬說：「沒差。」統一獅總教練林岳平認為。這是難免，也有古林該學習的地方。

今天新莊球場有超過10隊以上大聯盟、日職球隊到場觀看古林比賽，他先發5局用78球，有43個好球，被1轟在內5支安打，6次三振、2次保送，4失分都是自責分，無關勝敗。

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前2局古林都投出3上3下，卻在3局下一出局後被董子恩轟出左外野陽春砲，再被戴培峰安打、保送王勝偉，總教練林岳平喊暫停上來，但接下來再遭池恩齊右外野二壘安打、王正棠安打再失3分，單局丟掉4分。

對於3局下的狀況，林岳平表示，被全壘打後的2打席投不好，喊暫停上去跟他說，不要投太開，被打就被打了，節奏不對要趕快切換到另一節奏。

林岳平認為，投得順的時候被轟，之後有一點投比較開，球數領先被安打是要學習的地方，球探在的時被打難免，今天投的不差，不如意的時候如何切換是要學習的地方。

「剛好亂流，安打集中在一起，被全壘打之後比較急譟，」古林表示，「餅總上來要我讓他們出棒，自己不穩就讓打者出棒，守備才有機會。」

古林表示，每一場比賽都有球探，真的沒有太大差別，沒有什麼不一樣，把該做的做好，自己今年狀況不穩、起伏很大。

5局下保送董子恩再被戴培峰安打形成一、三壘有人，將戴培峰牽制一壘出局是關鍵，古林睿煬說謝謝，謝謝捕手陳重羽傳得好。