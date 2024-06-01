「鏈球女王」余雅倩不求牌求「穩」　把握回台相聚好友充電

▲台北國際田徑公開賽「鏈球女王」余雅倩。（圖／田徑協會提供）

記者簡名杉／台北報導

2024年台灣國際田徑公開賽男子組今(1)晚展開女子鏈球決賽，台灣「鏈球女王」余雅倩擲出65.71公尺佳績斬獲銀牌，對於這次成績，余雅倩坦言這次的目標本來就是放在「破大會紀錄」，而不是獎牌，最重要還是希望保持自己的「穩定性」，前陣子剛結束中國受訓回台的她，也把握在台灣短短的時光跟朋友相聚，希望為接下來的賽事、訓練充電。

面對大洋洲女子鏈球紀錄保持人布魯絲(Lauren Bruce)，余雅倩在前面兩次試擲都跟她互有往來，但第三次試擲，布魯絲直接擲出67.30公尺的大會新紀錄，而余雅倩接下來的試擲則都沒有突破66公尺，最終惜敗摘銀。

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談到今天比賽的狀況，余雅倩認為還可以，但她強調「可以更好」，有幾次機會沒有把握住，差一個「感覺」，有幾次最後出手的動作沒有做好，比較可惜。

此役余雅倩跟布魯絲一度互有往來，但在對方丟出大會紀錄之後，直接被拉開，余雅倩表示，今天的目標本來就是放在「破大會紀錄」，有沒有摘金並不是重點，現在比賽主要都是專注在自己的表現，盡量不要被外界影響。

先前曾透露還在調整動作的余雅倩，透露她現在動作有更穩定，不過技術掌握程度還是有落差，雖然速度、節奏都漸入佳境，但並沒有銜接到出手，必須再做修正。

6月出國比賽後，余雅倩將再回到中國訓練，她希望能再加強自己的節奏、速度，另外她透露，因為在中國訓練的時候比較「孤單」，所以有趁著這段回台灣的時間找朋友聚一聚、分享心情，為接下來的行程充電。

▲台北國際田徑公開賽「鏈球女王」余雅倩。（圖／田徑協會提供）