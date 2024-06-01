台灣混雙楊博軒、胡綾芳首闖750等級決賽　新加坡羽球賽爭冠

▲台灣混雙楊博軒／胡綾芳。（圖／CFP）

文／中央社

BWF超級750等級的新加坡羽球公開賽今天進行各組4強，台灣混雙組合楊博軒、胡綾芳，以21比17、21比12輕取丹麥的維斯特加、布希，2人搭檔5年來首度闖進750等級賽事決賽。

世界排名第28名的楊博軒、胡綾芳，和世界排名第29名的維斯特加（Mads Vestergaard）、布希（Christine Busch）是生涯首度交手。

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首局台灣組合表現出色，在雙方3比3平手後連得4分拉開差距，此後就沒再落後過，最多以17比12領先，如願以21比17收下首局；第2局楊博軒和胡綾芳打來更輕鬆，開賽就取得領先，最多取得17比9的優勢，順利直落2過關。

楊博軒和胡綾芳從2019年開始固定搭檔，過去最佳成績，就是2022年在超級500等級的馬來西亞大師賽挺進過4強，如今在新加坡改寫2人新猷。

楊博軒在接受中央社記者訪問時表示，「今天我們就是保持平常心，一球一球的打，不論領先或者被追近比數都保持著耐心，也可能現在我們默契比較好，加上胡綾芳找到一些感覺，所以才能闖進決賽。」

儘管楊博軒和李哲輝的男雙組合，到了最後一刻才和巴黎奧運無緣，但他隨即調整心態，不論男雙、混雙都以多打一場是一場的態度，來增加比賽經驗，而台灣組合明天的決賽對手，將是頭號種子、中國組合鄭思維、黃雅瓊。

至於台灣「男單一哥」周天成，今天4強迎戰中國一哥石宇奇，首局周天成一度以20比18率先取得2個局末點，但可惜被對手追平，而整局周天成共出現7個局末點都沒能拿下，最終就以26比28落敗。

第2局周天成有些氣力放盡，在雙方4比4平手時，被石宇奇連得11分，只能以9比21失利。