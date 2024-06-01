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挑戰生涯最佳2米28「差一點」　傅兆玄扼腕直言可惜

▲2023台灣田徑公開賽，跳高傅兆玄。（圖／大會提供）

▲跳高好手傅兆玄。（圖／田徑協會提供）

記者簡名杉／台北報導

2024年台灣國際田徑公開賽男子組跳高決賽於今(1)日下午展開，台灣體大跳高好手傅兆玄代表奧運培訓隊出賽，可惜2米28三次試跳都失敗，最終成績仍卡在平生涯最高的2米25，沒能締造生涯新紀錄，雖然摘下銀牌，但他依舊直言「很可惜」！

本屆賽事男子跳高項目最受人矚目的選手是韓國的跳高紀錄保持人禹相赫，他成功跳過2米22的高度之後，選擇跳過2米25，直接挑戰2米28，但最終三次試跳都失敗，以2米22作收無緣獎牌；而台灣跳高紀錄保持人葉柏廷此戰表現失常，躍過2米16的高度後，直接挑戰2米22，但三次試跳都失敗，僅以2米16成績排在第七名。

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雖然台、韓紀錄保持人接連失利，然而台灣新生代跳高好手傅兆玄今天表現出色，2米09、2米16、2米22的高度都是一次成功，生涯最佳的2米25高度也在失敗一次之後就成功跳過，可惜仍無法達成2米28大牆。

傅兆玄賽後坦言，自己今天本來目標就是要挑戰2米28的高度，賽前也有特別準備，跑一些起跳前步伐加快的課表，今天的感覺、狀況都很好，沒能打破紀錄自己覺得「很可惜」！

今天下午開始飄起雨勢，且忽大忽小，傅兆玄雖然表示他比較喜歡在下雨時比賽，比較喜歡天氣涼涼的感覺，但今天下午的雨是一直「下到底」，是他比較少遇到的狀況，他還透露在2米28最後一次試跳，起跳前有點滑倒，導致起跳角度不如預期，所以直接放棄，笑說，「腳差點不見！」

關鍵字： 傅兆玄跳高國邀賽

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