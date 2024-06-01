台灣田徑好手見偶像！跳高新星葉柏廷想學禹相赫的「微笑」

▲跳高新星葉柏廷(左)、禹相赫。（圖／田徑協會提供）

記者簡名杉／台北報導

台灣國際田徑公開賽於今年升格成「世界田總洲際巡迴賽台北站」，將在1、2日兩天於台北田徑場熱鬥，由於升格的關係，本屆賽事規模更大，共計有18國596位田徑選手共襄盛舉，其中包含韓國的跳高紀錄保持人禹相赫與里約奧運女子100公尺跨欄銀牌阿麗(Nia Ali)皆來台參賽，台灣田徑新星在賽前見到「偶像」本人，都希望能從他們身上學到東西。

日前於113年全大運跳高項目刷新台灣跳高紀錄的虎尾科大葉柏廷，他透露從高中的時候就開始關注禹相赫，他指出禹相赫除了成績優異以外，享受賽場的感覺是他最佩服的一環，更笑說想要學習禹相赫的「微笑」，在田徑場上不再嚴肅，用更放鬆的心態面對比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲跨欄女神張博雅(左)、阿麗。（圖／田徑協會提供）

而跨欄女神張博雅則是阿麗的大粉絲，見到阿麗的第一印象，張博雅笑說，「她好熱情喔！」聽到阿麗已經是「三寶媽」，張博雅更是瞪大眼睛不敢置信，直呼「厲害」，她透露會「偷師」這些頂級選手的熱身動作以及比賽節奏，再來融會貫通在自己身上。

▲台灣最速男楊俊瀚(左)、德格拉斯。（圖／田徑協會提供）

「台灣最速男」楊俊瀚在賽前也與數度交手過的加拿大短跑好手德格拉斯(Andre De Grasse)相見歡，楊俊瀚指出德格拉斯自2015年以來，幾乎大比賽都能奪牌，希望能學習他的「穩定性」，目前尚未確定奧運席次的楊俊瀚，雖然目前排名還算穩定，但他強調現在還是賽季當中，每個比賽的名次都很珍貴，如果有機會刷新自己的積分，自己會努力去突破。