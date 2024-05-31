彰化之光！平和國小曲棍球隊靠PK勝出　拿下世界冠軍5連霸

▲平和國小曲棍球隊勇奪世界第一。（圖／彰化縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化之光！彰化市平和國小曲棍球隊，參加「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」12歲以下男女混合組，有18個國家、150支隊伍參賽，在4強賽與冠亞軍賽事中，靠著PK勝出，堅持到最後一分鐘，最後終於戰勝，獲得全世界的第一名，創下世界冠軍5連霸紀錄。

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平和國小曲棍球隊今天凱旋歸國，縣長王惠美與教育處長蔡金田特別到校迎接金牌健兒，當場頒發加菜金，並允諾將請球員與教練用餐。王惠美表示，美國加州盃已有超過半世紀的歷史，今年共吸引18個國家、150支隊伍、2千多人報名參加，而平和國小參賽的12歲以下男女混合組則有12隊報名，各隊實力都很堅強，能奪冠非常不容易。

校長張鴻章表示，平和國小曲棍球隊成立至今已有34年，再次參加美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，這幾年來戰戰兢兢，在這次五連霸的比賽，再次獲得五連霸冠軍，這是給孩子們非常重要的經驗。

張鴻章指出，今年的比賽更為艱困，在前四強賽時，1比1，PK後才進入前四強，冠亞軍也一樣，最後終於戰勝，獲得全世界的第一名，真的很不容易，也感謝各界的支持與鼓勵，結合所有老師、家長會及孩子的努力，才有辦法成就美好光榮的舞台。

教育處表示，平和國小曲棍球隊征戰國內外大小戰役戰果輝煌，2017、2018、2019年連續3年奪冠，後因疫情中斷，2023年第四次取得冠軍，今年參加美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽（California Cup International Field Hockey Tournament）小將面對世界好手，依然沉著以對，展現高超的球技，一路過關斬將，再次勇奪世界冠軍，創造五連霸的好成績，讓來自各國的選手看到平和國小選手優異的表現，是彰化之光，更是彰化的驕傲。