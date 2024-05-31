運動雲

>

彰化之光！平和國小曲棍球隊靠PK勝出　拿下世界冠軍5連霸

▲平和國小曲棍球隊勇奪世界第一。（圖／彰化縣府提供）

▲平和國小曲棍球隊勇奪世界第一。（圖／彰化縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化之光！彰化市平和國小曲棍球隊，參加「美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽」12歲以下男女混合組，有18個國家、150支隊伍參賽，在4強賽與冠亞軍賽事中，靠著PK勝出，堅持到最後一分鐘，最後終於戰勝，獲得全世界的第一名，創下世界冠軍5連霸紀錄。

▲平和國小曲棍球隊勇奪世界第一。（圖／彰化縣府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

平和國小曲棍球隊今天凱旋歸國，縣長王惠美與教育處長蔡金田特別到校迎接金牌健兒，當場頒發加菜金，並允諾將請球員與教練用餐。王惠美表示，美國加州盃已有超過半世紀的歷史，今年共吸引18個國家、150支隊伍、2千多人報名參加，而平和國小參賽的12歲以下男女混合組則有12隊報名，各隊實力都很堅強，能奪冠非常不容易。

▲平和國小曲棍球隊勇奪世界第一。（圖／彰化縣府提供）

校長張鴻章表示，平和國小曲棍球隊成立至今已有34年，再次參加美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽，這幾年來戰戰兢兢，在這次五連霸的比賽，再次獲得五連霸冠軍，這是給孩子們非常重要的經驗。

張鴻章指出，今年的比賽更為艱困，在前四強賽時，1比1，PK後才進入前四強，冠亞軍也一樣，最後終於戰勝，獲得全世界的第一名，真的很不容易，也感謝各界的支持與鼓勵，結合所有老師、家長會及孩子的努力，才有辦法成就美好光榮的舞台。

▲平和國小曲棍球隊勇奪世界第一。（圖／彰化縣府提供）

教育處表示，平和國小曲棍球隊征戰國內外大小戰役戰果輝煌，2017、2018、2019年連續3年奪冠，後因疫情中斷，2023年第四次取得冠軍，今年參加美國加州盃國際曲棍球分齡錦標賽（California Cup International Field Hockey Tournament）小將面對世界好手，依然沉著以對，展現高超的球技，一路過關斬將，再次勇奪世界冠軍，創造五連霸的好成績，讓來自各國的選手看到平和國小選手優異的表現，是彰化之光，更是彰化的驕傲。

關鍵字： 曲棍球彰化平和國小美國加州盃王惠美教育處

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA金塊扣將戈登哥哥驟逝　33歲德魯曾效力七六人遇死亡車禍

NBA金塊扣將戈登哥哥驟逝　33歲德魯曾效力七六人遇死亡車禍

獨行俠狂勝灰狼21分挺進總冠軍賽　唐西奇、厄文G5合砍72分

獨行俠狂勝灰狼21分挺進總冠軍賽　唐西奇、厄文G5合砍72分

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

U18抗韓左投林維恩旅美夢近了　身價挑戰郭泓志紀錄

U18抗韓左投林維恩旅美夢近了　身價挑戰郭泓志紀錄

被大谷翔平砲擊　大都會投手失控行為遭DFA

被大谷翔平砲擊　大都會投手失控行為遭DFA

富邦8比6逆轉勝兄弟　戰績追上樂天並列第二

富邦8比6逆轉勝兄弟　戰績追上樂天並列第二

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬　有望7月底和平館亮相

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬　有望7月底和平館亮相

唐西奇締季後賽首見神紀錄！全票獲西冠MVP　花6季前進總冠軍賽

唐西奇締季後賽首見神紀錄！全票獲西冠MVP　花6季前進總冠軍賽

國王罰球少夢想家22顆仍奪勝　萊恩賽後直言不解

國王罰球少夢想家22顆仍奪勝　萊恩賽後直言不解

NBA天王「表弟」竟被對手戰神喊「過譽」　卡森斯：這很可愛

NBA天王「表弟」竟被對手戰神喊「過譽」　卡森斯：這很可愛

老婆拍情慾片..男歌手質問：有沒有呻吟？　她留陰影淚崩「回家像A片那樣碰我」

熱門新聞

NBA金塊扣將戈登哥哥驟逝　33歲德魯曾效力七六人遇死亡車禍

獨行俠狂勝灰狼21分挺進總冠軍賽　唐西奇、厄文G5合砍72分

瘋傳太妍去兄弟大巨蛋K歌主題日　球團：韓國藝人仍在洽談中

U18抗韓左投林維恩旅美夢近了　身價挑戰郭泓志紀錄

被大谷翔平砲擊　大都會投手失控行為遭DFA

富邦8比6逆轉勝兄弟　戰績追上樂天並列第二

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA金塊扣將戈登哥哥驟逝

2獨行俠打趴灰狼挺進總冠軍賽

3傳太妍去兄弟大巨蛋主題日　球團回應

4U18抗韓左投林維恩旅美夢近了

5被大谷砲擊　大都會投手失控DFA

最新新聞

1曾頌恩OK　平野笑：恢復能力超強

2國小足球世界盃全國總決賽　782隊開踢

3球隊不可能總是高檔！林岳平：那才不正常

4沒時間玩樂　兄弟教頭談土投語重

5潘書緯幸運再見安打　高雄市逆轉勝

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

富邦啦啦隊大巨蛋應援開唱　檸檬秀歌喉！雅英湊巧逃過

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

COSPLAY鐵板燒師傅大獲好評！李威廷不願為把妹買車

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366