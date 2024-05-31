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老虎2A李灝宇連5戰敲安手感火燙　鄧愷威、沙子宸先發挨轟

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

▲李灝宇。（圖／截自X：Erie SeaWolves）

記者楊舒帆／綜合報導

旅美好手不少球員在31日（台灣時間）出賽，李灝宇延續前一戰開轟好手感，單場再演出2安打，鄧愷威、沙子宸先發出賽都挨轟掉分。

海盜2A鄭宗哲對戰紅襪2A擔任開路先鋒，3打數無安打，吞下2K，選到1保送上壘，利用隊友推進跑回1分，目前打擊率.210。

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老虎2A李灝宇擔任第三棒鎮守三壘，第一打席就敲安打，靠隊友開轟跑回1分，首局就取得3比0領先。他第二打席又敲安打，不過留下殘壘，第三打席遭到三振，第四打席則選到保送。第五打席又遭到三振。李灝宇此戰4打數2安打，吞下2次三振，打擊率.257，最終老虎2A以10比1獲勝。

巨人3A鄧愷威擔任先發投手，主投4局，被敲5安打，包含1轟，失2分，奪3次三振，有2次保送，無關勝敗，防禦率11.81。

運動家1A沙子宸投5局，用70球，包含56顆好球，被敲9安打包含3轟，失5分，奪3次三振，沒有保送，本季在1A單場失最多分，防禦率升至5.06。

效力紅人的林盛恩在新人聯盟先發游擊手，排第3棒，此戰3打數無安打，貢獻1打點，奪2次三振，有1次保送，打擊率.347。

關鍵字： 李灝宇老虎2A鄧愷威沙子宸林盛恩

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