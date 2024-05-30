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林書豪又見紅！賽後心酸：這系列賽全身7處滲血

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

▲新北國王林書豪。（圖／新北國王提供）

記者簡名杉／新北報導

新北國王今(30)日在主場以87比73力克福爾摩沙夢想家，系列賽先輸一場之後倒打三場聽牌，而此役林書豪又被打到嘴角滲血，這個系列賽他已經數次因流血暫時在場邊治療，他賽後心酸表示，因為自己是對手的重點看防對象，這個系列賽身體已經有7個不一樣的位置流血。

林書豪本場比賽12次出手只命中1球，全場拿下7分是季後賽四戰以來新低，他賽後笑說，不知道自己怎麼會出現在記者會上，強調這場比賽是「全隊救了他」，看到今天隊友們都站出來，讓他非常感動，他特別感謝教練團，認為本季全隊在人員始終無法到齊的情況下，能這麼快建立防守策略、打法來整合球隊，非常不容易。

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近期林書豪血光之災不斷，此役他在比賽中再度因為嘴巴被打到滲血暫時到場邊治療，他賽後心酸表示，因為自己是對方的防守重點，這個系列賽被對手刮到、撞到、咬到等等，自己身上已經有7個不同位置流血，讓他也十分無奈。

弟弟林書緯季後賽前幾戰低迷，在前役結束之後甚至獨自留在球場加練，林書豪點出林書緯前幾場比賽打法改變了，此役有調回來，希望林書緯能夠「繼續攻、繼續打」，林書緯則解釋，自己前幾場狀況不好，所以才會去加練試著找回狀態、自信，而坐在一旁的林書豪馬上笑說，「那我等一下也去加練吧！」幽默自嘲自己今天的低迷表現。

關鍵字： 林書豪國王PLG夢想家

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