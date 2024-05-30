「大皇子」布朗尼就是要進NBA！經紀人：他不會再回大學打球

▲「大皇子」布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

「詹皇」詹姆斯(LeBron James)的「大皇子」布朗尼(Bronny James)今年在南加大打完大一賽季之後，確定宣布投入NBA選秀，而選秀前景並不樂觀的他，原先傳出將保留學籍，若選秀落選能回到南加大唸書，但日前他的經紀人保羅(Rich Paul)透露，布朗尼將力拚進入NBA，已經放棄剩下的大學學籍，等於他就算選秀落選，也無法再回到NCAA打球。

19歲的布朗尼在去年生涯首季大學賽季前，曾因先天性心臟疾病，讓他籃球生涯一度受阻，幸好後續經過治療之後已經無大礙，也被醫生允許重返球場，並在第一個大學賽季代表南加大出賽19場比賽，平均19.3分鐘上場時間能拿下4.8分、2.8籃板、2.1助攻，然而最終球隊僅取得15勝18敗戰績，無緣進入「三月瘋」。

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▲「大皇子」布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

由於大學表現不佳，布朗尼當初宣布將棄學選秀時，許多專家都預測他將以落選收尾，僅有想招募他爸爸「詹皇」的球隊有意願以低順位「抽福袋」，但布朗尼卻在選秀前的聯合試訓打出令人驚艷的表現，包含爆發力、速度都是本屆選秀會當中數一數二的選手，也使得他獲得更多球隊的興趣，可能在末段選秀順位搶人。

日前NCAA新賽季的報名截止期限將至，而距離NBA越來越接近的布朗尼，決心全心投入NBA選秀，他與爸爸的共同經紀人保羅日前透露，他將留在NBA選秀當中，並放棄剩餘的大學學籍，保羅更強調，布朗尼如果落選，並不會接受球隊的「雙向合約」。

▲「大皇子」布朗尼、「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

布朗尼是否有機會加入洛杉磯湖人，跟爸爸詹皇「父子聯手」，保羅指出，「湖人必須跟其他球隊以一樣的方式看待布朗尼，如果他們很重視布朗尼，並把他納入陣中，那當然很好，但如果不是加入湖人也沒關係，『父子籃球』是有機會實現的，但這並不是我們的重點。」